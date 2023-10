Mit Schlagwerk von Mozart bis Liquido

Das Ensemble „Phildrumonic“ sorgte mit einem Doppelkonzert für eine starke Eröffnung der heurigen Jeunesse-Saison in Horn. Das fünfköpfige Percussion-Ensemble zeigte bei seinen Auftritten im Campus, was das Schlagwerkinstrumentarium alles zu bieten hat. Darüber hinaus waren auch Kaffeebecher oder Zeitungen vor dem Ensemble nicht sicher und wurden als Rhythmusinstrumente eingebunden.

Neben konzertanten Stücken überraschte die Gruppe mit Hits der Rockgeschichte und verwandelte so den Konzertsaal in eine Partylocation. Dabei wurde alles live gespielt und auf jegliche elektronische Einspielung verzichtet. Am Nachmittag ging das Familienkonzert „Philklang-Hör mal, was da klingt!“ über die Bühne. Am Abend folgt dann das Schlagwerk-Konzert „A Drummers Diary“ mit dem Phildrumonic-Ensemble ebenfalls in der Kulisse im Campus. Dabei standen nicht nur Werke von Größen wie Oliver Madas, Schlagwerker der Wiener Philharmoniker, oder Alexej Gerassimez auf dem Programm, sondern auch zwei gekonnt arrangierte Medleys, in denen etwa die Gummibärenbande auf die Simpson und Mozarts „Königin der Nacht“ auf die deutsche Rockband Liquido trafen.