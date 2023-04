Ein Doppelkonzert ohne Grenzen

Die Akademistinnen der Wiener Philharmoniker Karoline Kratochwill, Sandra Seržāne, Momoko Aritomi und Anette Jakovicic (hinten, von links) mit Jeunesse-Organisator Harald Schuh. Foto: Eduard Reininger

Mit einem Doppelkonzert gastierte die „Jeunesse“ im Campus Horn. Am Abend spielten die Akademisten der Wiener Philharmoniker in der Kulisse. Mit diesem Projekt schlagen die Wiener Philharmoniker laut ihrem Vorstand Daniel Froschauer ein neues Kapitel auf. Die Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker wurde 2018 gegründet. Junge Musiker aus der ganzen Welt konnten sich bewerben und mussten sich in einem strengen Auswahlverfahren qualifizieren.

Zur Aufführung brachten die Absolventen des Jahrgangs 2021-2023 Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss und Antonin Dvorak. Schon am Nachmittag gastierte das „Gedankenreiseorchester“ mit den Interpreten Paul Wregg (Violine, Gesang), Victoria Pfeil (Saxophon, Gesang) und Christian Kalchhauser (E-Bass, Gesang) in der Kulisse. Die Künstler boten ein Mitmachkonzert mit schwungvollen Liedern, Bodypercussion und Soundpainting über die Geheimnisse ungeöffneter Koffer und eine musikalische Reise in bunte Welten, in denen der Fantasie keine Grenzen gesetzt wurden.

