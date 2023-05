Horn: Viele machten bei Volksmusik-Radau mit

Eine musikalische Bergwanderung für die ganze Familie organisierte das Team der Jeunesse musik.erleben als Abschlusskonzert des Frühjahrszyklus mit dem Ensemble Radau & Co im Kunsthaus. Katharina Pföß (Klarinette, Okarina, Jagdhorn, Gesang), Rupert Pföß (Violine, Steirische Harmonika, Gesang), Elisabeth Radauer (Gitarre, Gesang), Josef Gerhard Radauer (Kontrabass, Posaune, Tenorhorn, Gesang) und Monika Sigl-Radauer (Erzählerin, Blockflöte, Gesang) spielten mit „Dreihoe über d'Alm her“ groß auf.

„Monika möchte mit ihren Freunden zum allerersten Mal auf die Alm. Sie hat sich schick gemacht und alles eingepackt, was man für die Reise so braucht − aber halt“, begann Erzählerin Monika Sigl-Radauer mit der musikalischen Geschichte. Hat sie die richtigen Schuhe an? Und dann ist da noch die Sache mit dem Koffer. Letztendlich aber hatte das Ensemble Radau & Co alles dabei, damit der Ausflug in die Berge gelang.

Mit viel Musik und Tanz ging es vorbei an saftigen Almen, in der Mühle wurde mit dem Publikum Mehl gemahlen, der Jäger mit der Büchse wollte zur Sennerin und im Krapfenwaldl sangen die schönsten Vögel. Das Ensemble Radau & Co begeisterte die kleinen und großen Konzertbesucher mit Volksmusik, Liedern und lustigen Gesprächen dazwischen. Beim Mitmachkonzert war Schenkelklopfen Pflicht.

