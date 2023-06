Delikatessen aus Stinatz für Gars

Zu Beginn muss der Kabarettist eine passende Position auf der Bühne finden, um von allen gesehen zu werden. Die Boxenanlage der „Seer“ vom Vortag behindert für einen Teil der Zuschauer die Sicht. "Die waren eh billiger, die Karten, oder?" Nach etwa 20 Minuten regnet es ein wenig. Das Publikum adjustiert sich. "Hammas dann bald? Ich spür nix."

Im Programm stellt Stipsits schnell den Vergleich zu Gars her: "Durch Stinatz fährt man durch und denkt sich... da bleib ich nicht. Das werden Sie als Garser ja auch kennen." Aber ein wesentlicher Unterschied ist bald ausgemacht: Stinatz hat kein Freibad. Stipsits hat sich informiert: "Auf der Gemeindeseite steht: ,Gars hat die schönste Badearena'. Warum sollen die lügen?" Dieser grobe Makel wird am Ende des Programms noch einmal thematisiert in einer Abwandlung von Fendrichs "I am from Austria". Mit "Bauts a Freibad für Stinatz" wird gemeinsam mit dem Publikum intoniert - und ist sicher bis ins Burgenland hörbar.

Dazwischen amüsieren sich die Zuschauer, darunter mit Heimvorteil Vizebürgermeisterin Paula Uitz und der frühere Landtagsabgeordnete Josef Wiesinger, über Seitenhiebe auf das SPÖ-Auszählungsdebakel ("Wer schreibt denen die Programme?"), die Freude über den tatsächlichen Ausgang ("Den Dosko hätt ma eh net hergeben. Der hat bei uns die Absolute. Ka Stimm, aber gwunna.") und die Performance von Pfarrern ("Die haben seit 2.000 Jahren das gleiche Programm! Das hat nicht einmal der Hader geschafft."). Der erste Stimmungshöhepunkt schafft das Multitalent mit einem steirischen Sirtaki. Nach der Pause erntet ein Medley aus Gabalier-Hits die meisten Lacher. Darin wird die Mentalität der 70er Jahre aufs Korn genommen. Es folgen klassische Kinderlieder zu Melodien von Grönemeyer, Bilderbuch und Wanda. Stipsits‘ Figur des "pflanzenrauchenden" Religionslehrers Joe Feichtinger ist immer ein Highlight. Den Bundesheerausbildner Steinschleifer mit dem dezenten Sprachfehler mögen einige wieder erkannt haben.

Als Zugabe gibt es schon eine Vorschau auf Weihnachten des bekennenden Weihnachtsjunkies mit in grünes Licht getauchter Bühne und zwei umgetexteten Austrohits von Pizzera & Jaus sowie Seiler & Speer. Das Publikum zeigt seine Begeisterung mit Standing Ovations. Stipsits bedankt sich mit einem Kniefall und küsst den Boden.