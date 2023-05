Mold: Schule im Dialog in Feierlaune

Große Freude herrscht bei Schulleiterin Claudia Gantner und bei ihrem kleinen, aber engagierten Team. Die „Schule im Dialog“ in Mold erhielt von der Bildungsdirektrion jetzt das Öffentlichkeitsrecht auf Dauer verliehen. Seit der Gründung vor etwa zehn Jahren musste die Schule immer wieder um dieses Recht ansuchen. Zunächst wurde es jeweils nur auf ein Jahr verliehen, zuletzt immerhin auf drei. Jetzt gilt es auf Dauer. Sie werte das als Wertschätzung gegenüber der Schule und der hier geleisteten Arbeit.

So groß die Freude ist, so wenig überraschend kam diese Entscheidung für Gantner. Denn: „Die Bildungsmanager waren immer von unserer Arbeit beeindruckt“, ist sie stolz auf ihr Team. Schon in den vergangenenJahren sei die Verlängerung des Rechts nie ein Problem gewesen. Aus ihrer Sicht der größte Vorteil ist jetzt, dass die Schule jederzeit „Quereinsteiger“ aufnehmen kann. Für die Eltern und Schüler fällt damit die Angst weg, dass sich die Kinder Externistenprüfungen stellen müssen oder beim Wechsel in andere Schulen mit größeren Hürden als Schüler aus öffentlichen Schulen konfrontiert sehen.

Schüler reüssieren in höheren Schulen

Durchschnittlich werden jedes Schuljahr 30 Kinder in Mold betreut. Als Qualitätsmerkmal ihrer Schule sieht Gantner, dass in den vergangenen neun Jahren schon sieben Kinder jeweils eine Schulstufe überspringen konnten. Das sei im Vergleich mit anderen Schulen ein außergewöhnlich hoher Wert. Sie sei auch stolz darauf, dass die ersten Abgänger ihrer Schule schon Jobs gefunden haben oder in höheren Schulen wie dem Gym tolle Leistungen zeigen: „Darauf sind wir stolz und auch sehr dankbar“, so Gantner.

Übringes: Der Bescheid trudelte rechtzeitig zum anstehenden Zehn-Jahr-Jubiläum der Schule ein. „Damit haben wir im Schuljahr 2023/24 einen weiteren Grund zum Feiern. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist. Wir werden zehn Jahre Unterricht an der Schule im Dialog mit einer großen Veranstaltung feiern. Viele Ideen dazu gibt es schon,“ verrät Gantner.

