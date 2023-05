Eggenburg: Die Hofbauers feierten die „Eiserne“

Zum 65. Hochzeitstag der Jubilare statteten Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall, Bürgermeister Georg Gili und Gemeinderätin Margit Koch einen Besuch ab, gratulierten und überreichten die Ehrengaben des Landes NÖ und der Gemeinde. Krall sagte dabei: „Das Symbol für diesen Hochzeitstag ist Eisen. Das Material lässt sich unter bestimmten Umständen zwar verformen und bearbeiten und doch steht es wie kaum ein anderes für Festigkeit.“ Und so stehe es passend für eine Ehe nach 65 Jahren. Denn in dieser Zeit hätten Eheleute vieles miteinander erlebt, die gemeinsame Zeit habe sie geformt und die Beziehung habe immer weiter an Festigkeit gewonnen. „Sie sind Vorbild für die Junge Generation“, merkte Krall an.

Die Jubilare haben drei Söhne, Friedrich, Manfred, Gerhard und Tochter Silvia, sieben Enkel und sieben Urenkel. Gemeinsam mit der Familie wurde auf das rüstige Jubelpaar angestoßen.

