„Es gibt nur wenige Kinder, die sagen können: Mein Urgroßvater war der erste Diakon in Tautendorf, jetzt ist es mein Großvater“, meinte Maria Koppensteiner. Sie stellte Ministrant Matthias Steiner vor, dessen Uropa Franz Graf und seine Gattin Maria vor fast genau hundert Jahren geboren wurden.

Ihnen zu Ehren und weil Franz Graf vor 50 Jahren zu der ersten Handvoll von Männern zählte, die vom damaligen Bischof Franz Zak im Dom von St. Pölten zu Diakonen geweiht wurden, feierte die Garser Katastralgemeinde Tautendorf auf dem Platz vor der Kirche diese Jubiläen.

Mit dabei der frühere Pfarrer Ehrenkanonikus Anton Uiberall , sein Amtsnachfolger Josef Zemliczka , der vor zwei Jahren zum Diakon geweihte Adolf Steiner , Bürgermeister Martin Falk , Pfarrgemeinderatsobmann Rudolf Fuchs , Ortsvorsteher Manfred Scheichl und die Ortsbevölkerung sowie Feuerwehr, Kameradschaftsbund, Sportunion, Ortskapelle und Kirchenchor (sang unter anderem das „Tautendorf-Lied“ von Grafs Wegbegleiter Bruno Lager ).

Uiberall erinnerte daran, dass das Ehepaar Graf 1970 in den Ort gekommen war und von Anfang an bestens aufgenommen wurde. Fuchs, erklärte, dass Tautendorf die erste Pfarre in Österreich war, die einen verheirateten Diakon bekommen hat.

Dieser war durch seine Menschlichkeit und sein Engagement im seelsorglichen und gesellschaftlichen Leben äußerst geschätzt und beliebt und wurde dafür von der Gemeinde mit dem Ehrenring und der Ehrenbürgerschaft ausgezeichnet. Ein besonderes Anliegen sei Graf die Sanierung der Kirche und die Erhaltung der Kunstschätze – wie die Fischerkanzel oder die älteste Glocke des Waldviertels aus dem Jahr 1263 – gewesen.

„Der Herrgott hat es gut gemeint mit Tautendorf“, sagte Bürgermeister Martin Falk. „Die Pfarre wächst gedeihlich, vor 50 Jahren wurde der Grundstein dafür gelegt.“ Der Diakon sei der Mittler zwischen Himmel und Erde, und dafür sei er jetzt Adolf Steiner dankbar.

Koppensteiner, die mit ihren Brüdern Franz und Ferdinand Graf und zahlreichen Familienangehörigen gekommen war, ließ die Lebensgeschichte ihrer Eltern Revue passieren. Sie hatten in Tautendorf von 1970 bis 1996 – also während der Diakon-Zeit – eine neue Heimat gefunden und sind dort auch begraben.

Ein Gedenkstein, der von Pfarrer Zemliczka gesegnet wurde, wird demnächst bei deren letzter Ruhestätte aufgestellt werden.