20 Jahre Tradition im „Wiazhaus“ in Japons

Darunter waren Landesrat Ludwig Schleritzko, Bürgermeister Karl Braunsteiner, Vizebürgermeister Eduard Kranzl, von der WKNÖ-Geschäftsstelle Horn Werner Groiß und Sabina Müller, Karl Schwarz von der Brauerei Zwettl und Pfarrer Johannes Mikes, der das Gasthaus bereits vor zwanzig Jahren segnete.

In einer sehr emotionalen Ansprache ließ Gerhard Schäller die letzten Jahre Revue passieren und richtete großen Dank an die Mitarbeiter, vor allem an die „gute Seele“ Elfriede Hieß , Familie und Stammgäste, ohne deren Unterstützung dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre. „1999 sperrte der letzte Wirt im Ort zu. Die Gemeinde hat viel Geld in die Hand genommen, um das Gemeindewirtshaus zu bauen. Mit Gerhard Schäller haben wir einen Gastronomen gefunden, bei dem wir uns wohlfühlen. Gerhards Wiazhaus etablierte sich schnell zu einer beliebten Andresse“, erinnerte sich Bürgermeister Karl Braunsteiner und „als Gerhard neben dem Wirtshaus einen Grund kaufte und ein Haus darauf errichtete, wusste ich sofort, das hat Bestand.“

Auch Landesrat Ludwig Schleritzko hob die Wichtigkeit einer Stätte hervor, wo die Menschen gerne zusammenkommen: „Ein Gasthaus ist symbolisch für das Klima in der Gemeinde und trägt zur Begegnung der Menschen enorm bei.“ Das Erfolgsrezept des Gastronomen „ist neben der Atmosphäre, wohl vor allem die freundliche und von Stammgästen überaus geschätzte Betreuung durch das Gastgeberpaar“ meinte Werner Groiß, Bezirksstellenobmann der WKNÖ-Horn mit der Silbernen Ehrennadel im Gepäck.

Im Interview verrät der Gastronom sein Geheimnis zum Erfolg und zur Beständigkeit seines „Wiazhauses“. „Ich habe drei Regeln. Nummer eins: Die Gäste sind das Wichtigste für mich. Sind sie zufrieden, bin ich es auch. Nummer zwei: Der respektvolle Umgang mit den regionalen Lieferanten fördert den Zusammenhalt untereinander. Nummer drei: Ich bin seit 20 Jahren authentisch, ich bin einfach so, wie ich bin“, sagt Schäller. „Auch in der Coronazeit war Gerhard Schäller nicht untätig. So wurden in die Küchenrenovierung 33.000 investiert. Mit 11.000 Euro unterstützte die Gemeinde die Renovierung“, betonte Bürgermeister Braunsteiner.

Im Anschluss an die Reden und Glückwünsche wurde gefeiert, und die Spenden aus einer Weinbar im Wintergarten von „Gerhard’s Wiazhaus“ kommen dem St. Anna Kinderspital zugute.

