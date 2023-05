30 Jahre Kunst am Wachtberg

Die einzigartige Lage des Graf-Anwesens mitten in der Natur am Wachtberg in Thunau machte es möglich, dass Ende der 70er-Jahre die Flächen für den Bio-Landbau erschlossen wurden. Der wird mittlerweile von Wezi Graf und Tristan Toe unter dem Namen BIOsain - die NÖN berichtete - betrieben. 1993 fand das erste Symposion für „Landart“ statt, in weiterer Folge kamen bekannte Künstler aus Österreich, seinen Nachbarländern und darüber hinaus hierher.

„Es ist unser Ansatz, Installationen im Raum zu ermöglichen und bei diversen Veranstaltungen die Besucher mit Performance, Kunst und authentischer Musik zu konfrontieren und unterhalten“, erklärt Gabriel Graf. Die Künstler nehmen dabei die Landschaft als Quelle der Inspiration und nehmen sich dem Thema der Balance zwischen Natur, Technik und dem ökologischen Handeln an.

Zur Eröffnung der Jubiläumssaison am Samstag, 20. Mai, ab 19 Uhr wird „Sound & Soup“ mit dem „Monday Orchestra“ und Ana G(rigalashvili) geboten, die Musiker haben aber auch kulinarische Spezialitäten im Programm und kochen für die Gäste auf.

