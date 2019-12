Die Horner Sozialeinrichtung wurde am 3. Jänner 1395 gegründet. Jubiläumsjahr wartet mit vielen Veranstaltungen auf.

Das Bürgerspital Horn feiert am 3. Jänner sein 625-Jahr-Jubiläum. Mit dem Stiftsbrief vom 3. Jänner 1395 gründete der Horner Bürger Stephan der Weykerstorffer mit seiner Frau Katrey das Bürgerspital in Horn. Damit ist diese Institution eine der ältesten und ununterbrochen existierenden Spitäler in Niederösterreich. Der Stiftsbrief selbst ist die älteste Originalurkunde des Horner Stadtarchivs.

1889 vollzog sich die Trennung in ein Krankenhaus, dem ersten allgemeinen öffentlichen Krankenhaus Niederösterreichs, und ein Altersheim, das Bürgerspital. Bis 1963 lebten arme und kranke Menschen – wie im Stiftsbrief festgelegt – im Bürgerspitalsgebäude, einem Trakt des heutigen Museums Horn.

Danach unterhielt die Stiftung Bürgerspital das „Stephansheim“ im Neubau auf dem Stephansberg. Der heutige moderne Bau in der Kieselbreitengasse auf dem Gelände des ehemaligen Hallenbades wurde 2014 als „Haus der Barmherzigkeit“ mit Altenpflege und palliativmedizinischer Betreuung im Hospiz verwirklicht.

Im Jubiläumsjahr 2020 werden Vorträge, Führungen und musikalische Abende in der Bürgerspitalskapelle veranstaltet.