Feuerwehr Burgschleinitz hilft und löscht seit 1893

Beim Festakt zum 130-jährigen Bestehen der Feuerwehr Burgschleinitz blickte Kommandant Gerald Sachata in der Geschichte der Wehr zurück: „Im Sommer 1892 fing alles an. Es wurden Freiwillige gesucht und mit der Gemeinde alles Nötige geklärt“, erzählte er. Am 13. Februar 1893 wurde die Wehr schlussendlich gegründet. Das erste Feuerwehrhaus war in einem Presshaus untergebracht. Erster Hauptmann war Leopold Loibl. Mit 23 Jahren war Wolfgang Schuch der längst dienende Kommandant (1980-2003).

Prägende Jahre für die Wehr waren 1961 mit dem Bau des Zeughauses und der Weihe eines neuen Rüstwagens und einer Tragkraftspritze. „Wie sich ein Jahr später herausstellte, sollte das zum richtigen Zeitpunkt gewesen sein. Denn 1962 kam es in der Gemeinde zu einer Katastrophe“, berichtete Sachata, der die Wehr seit Dezember 2019 leitet. Denn am 9. Mai 1962 brach ein Unwetter aus, Wasser und Eismassen erreichten eine Höhe von 1,75 Meter. 138 Brunnen und 34 Keller mussten ausgepumpt werden. Die Eismassen hatten ein Volumen von 6.540 Kubikmeter.

2009 übersiedelte die Feuerwehr ins neue Feuerwehrhaus. Auch die Technik hat sich seit der ersten Schaffelspritze aus der Gründungszeit ständig weiterentwickelt. Weitere Anschaffungen waren 1932 ein Spritzenwagen, 1953 eine Tragkraftpumpe, 1961 ein Rüstanhänger und 1982 das erste Kleinlöschfahrzeug. 2012 wurde das Einsatzfahrzeug mit Hochdrucklöschanlage, Tauchpumpe und Notstromaggregat angeschafft. „Anhand dieses Berichtes sieht man, wie wichtig es ist, eine einsatzbereite Feuerwehr zu haben“, sagte Bürgermeister Andreas Boigenfürst.

Die Festmesse zelebrierte Pater Alfons Jestl. Musikalisch umrahmte die Musikkapelle Burgschleinitz-Kühnring unter der Leitung von Kapellmeister Andreas Amon die Messe und spielte den anschließenden Frühschoppen. Der Reinerlös wird für die Ausrüstung der Wehrmänner verwendet.