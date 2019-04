„60 Jahre Fotoklub stehen für 60 Jahre aktives Vereinsleben“, begrüßte Manfred Wazlawik, Obmann des Fotoklubs der Volkshochschule (VHS) die vielen Gäste in der Kulturparkhalle des Museums Horn, wo man mit einer Ausstellung das Gründungsjubiläum feierte. Und er erinnerte daran, dass „schon am Beginn 1958 eine große Ausstellung gestanden hat. Diese führte letztendlich dazu, dass ein Jahr später der Fotoklub gegründet wurde“.

Eduard Reininger Vizebürgermeisterin Gerda Erdner, Fotoklub-Obmann Manfred Wazlawik, VHS-Leiter Wolfgang Welser und Museumsdirektor Anton Mück eröffneten die Ausstellung, die noch bis Ende des Monats April zu sehen ist.

Seither gehört es zur Tradition, dass die Hobby-Fotografen zu runden Jubiläen die besten Bilder aus den jeweils letzten Jahren der Öffentlichkeit zeigen. Natürlich kamen an diesem Tag die „Erfolgsbilder“ nicht zu kurz, denn im Lauf der bisherigen Vereinsgeschichte konnten von mehreren Mitgliedern auf nationaler und internationaler Ebene zahlreiche Preise eingeheimst werden, zudem wurden Meisterschaften und sogenannte Diasalons (Wettbewerbe für Fotografen) durchgeführt.

Wolfgang Welser als Leiter der VHS Horn zeigte sich stolz und stellte fest, „dass bereits drei Jahre nach der Eröffnung der Volkshochschule 1956 der Fotoklub seine Tätigkeit begonnen hat und diese bis heute zur großen Zufriedenheit der Mitglieder, der Stadtgemeinde Horn und der Bevölkerung immer noch mit neuen Ideen fortgeführt wird.“

Festschrift zeigt die Geschichte des Klubs

Vizebürgermeisterin Gerda Erdner würdigte die Kreativität des Klubs, der „mit einer Fülle an Ausstellungen das öffentliche Leben bereichert.“ Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurde auch eine gelungene bebilderte Festschrift aufgelegt. Und Johann Fenz informierte: „Die 28 Mitglieder treffen sich zu den Klubabenden zweimal im Monat, meist an Montagen im Klublokal in der Volkshochschule Horn. Zu den schönsten Aktivitäten zählen gemeinsame Fotoausflüge, Ausstellungsbesuche und Workshops.“

Die Ausstellung der Fotos ist noch bis zum 30. April, täglich außer Montag von 10 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt in der Kulturparkhalle zugänglich.