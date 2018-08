Mit einem großen Fest feiert die Stadtmusikkapelle Horn am ersten September-Wochenende ihr 60-jähriges Bestandsjubiläum. Aus diesem Grund findet auch das Bezirksblasmusikfest der Bezirksarbeitsgemeinschaft Horn-Waidhofen mit Marschmusikbewertung am Gymnasium-Sportplatz statt.

Als Verein im Jahr 1958 neu gegründet

„Die erste bekannte Horner Blasmusikkapelle, anlässlich der Landesausstellung 1928 gegründet, wurde in politisch turbulenten Zeiten 1937 aufgelöst“, weiß Obmann Norbert Rametsteiner. „Es dauerte aber 20 Jahre, bis sich die Blasmusiker in unserer Stadt wieder als Verein organisieren konnten.“

Die jubilierende Kapelle wurde als Verein „Stadtmusikkapelle Horn“ im Jahr 1958 neu gegründet, nachdem im Dezember 1957 alle damaligen Musikanten aus Horn und Umgebung von Bezirkshauptmann Georg Schneider und Bürgermeister Hans Krippl aufgefordert worden waren, an dieser Neugründung teilzunehmen.

30 Männer fanden sich ein, Bürgermeister Franz Fuchs aus St. Bernhard übernahm den Vorsitz im Proponentenkomitee und wurde zum ersten Obmann, Musikdirektor Ludwig Giugno zum musikalischen Leiter gewählt.

Derzeit je 20 weibliche und männliche Musiker

Nach der rechtlichen Anerkennung des Vereins und dessen Statuten konnte im Februar 1959 die erste Wahl der Funktionäre stattfinden. Nach dem Tod von Kapellmeister Giugno bei einem tragischen Verkehrsunfall ein Jahr später übernahm der bisherige Stellvertreter Kapellmeister Franz Kraus die musikalische Leitung, die er bis 1970 inne hatte.

In dieser Zeit wurde von der „hohen“ auf die „normale“ Stimmung umgestellt, Jungmusiker in einer eigenen musikalischen Ausbildung herangezogen und letztlich auch die Kapelle in einer Heimattracht im Jahr 1968 neu eingekleidet. In dieser Tracht präsentiert sich die Stadtmusikkapelle Horn noch heute, ausgenommen einiger Modifikationen und der Einkleidung der Musikantinnen und Marketenderinnen mit Dirndln.

In den nächsten Jahrzehnten führten Anton Schlosser, Karl Schlosser, Christoph Manhart und Carmen Gschwandtner die Kapelle musikalisch, als Obleute Engelbert Manhart, Markus Kaspar, Anton Manhart und Matthias Pleßl. Seit 2017 ist Philip Langthaler Kapellmeister, seit 2013 Norbert Rametsteiner Obmann, je 20 weibliche und männliche Blasmusiker sind derzeit aktiv, dazu drei Marketenderinnen, und freuen sich auf Unterstützung der Bevölkerung bei ihrem großen Fest vom 31. August bis 2. September.