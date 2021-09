Das Jahr 2021 steht bei der Landjungend Langau ganz im Zeichen des 70-jährigen Bestehens. Gegründet als „Ländliches Fortbildungswerk“ der Landwirtschaftskammer erfolgte 1996 die Umbenennung in „NÖ Landjugend.“

„Gegründet wurde die Landjugend Langau 1951 mit dem Ziel der Fortbildung“, erzählten die Gründungsmitglieder Franz Neunteufl und Franz Schmutz bei der offiziellen Jubiläumsfeier am 29. August. Im Vordergrund der NÖ Landjugend, die eine überparteiliche Jugendorganisation darstelle, stünden unter anderem die Persönlichkeitsentwicklung, die sinnvolle Freizeitgestaltung sowie die aktive Mitgestaltung im ländlichen Raum. Mit 76 Mitgliedern ist die LJ Langau eine der größten und aktivsten Jugendorganisationen im Bezirk.

Zusammenhalt, Freundschaft, Gemeinschaft und Einsatz für den ländlichen Raum – diese und viele weitere Werte lebe die Landjugend in Langau seit nunmehr sieben Jahrzehnten, sagte Obmann Paul Linsbauer.

Zurückgeblickt auf die Geschichte der Langauer Landjugend wurde mittels Fotoausstellung. „Vieles wurde in dieser Zeit erreicht, unzählige Erfolge gefeiert, zahlreiche Herausforderungen überwunden und schwierige Situationen bewältigt“, erklärte Paul Linsbauer. Die Landjugendgruppe setze jährlich zahlreiche Projekte um. Dabei reiche die Vielfalt vom Projektmarathon über die Gestaltung und Verschönerung der Ortsplätze bis hin zur Organisation von karitativen und kulturellen Aktivitäten.

Jugend will auch in Zukunft „aktiv“ bleiben

Lob kam auch von Bürgermeister Franz Linsbauer. Die Landjugend sei eine Bereicherung des öffentlichen Lebens in der Marktgemeinde. „Umso erfreulicher ist es, wenn diese Projekte mit den unterschiedlichsten öffentlichen Auszeichnungen prämiert werden“, freute sich Katrin Steindl, Leiterin der Landjugend Langau. Aber auch zahlreiche Wettbewerbe wurden durchgeführt oder besucht und erfolgreiche Feste organisiert.

„Auch künftig will man für die Jugend am Land attraktiv bleiben, so werden die Programme weiterentwickelt und modernisiert, wobei Grundwerte und Traditionen weiter hochgehalten werden“, betonte Viertels-Referentin Johanna Mostböck. Zur Belohnung und zum gemeinschaftlichen Austausch gibt es für die Mitglieder Skifahrwochenenden, Thermenbesuche oder auch Ritteressen und Weinverkostungen.

Die Festmesse zelebrierte Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger. Musikalisch umrahmte die Musikkapelle Langau unter der Leitung von Kapellmeister Harald Schuh die Messe und den Frühschoppen. Am Nachmittag sorgten die „White Angels“ für Unterhaltung.