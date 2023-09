Die Schreibwerkstatt Waldviertel feiert Geburtstag

Seit 20 Jahren steht die Schreibwerkstatt Waldviertel dafür, dass jeder Autor werden kann. Sie ermöglicht ungezwungene Begegnungen von Schreibinteressierten und berühmten Schriftstellern. Und mit dieser Methode brachte diese Waldviertler Literaturinstitution auch schon eine erstaunliche Anzahl erfolgreicher Schriftsteller bereits hervor: Von Theodora Bauer über Sophie Reyer bis hin zum aktuellen Preisträger des Rauriser Literaturpreises Marcus Fischer – bei der Schreibwerkstatt Waldviertel hatten sie die Gelegenheit, unter fachkundiger Begleitung an ihren Texten zu feilen und sich literarisch zu entfalten. Was in einem abgeschiedenen Landgasthof seinen Anfang nahm, entwickelte sich zu einer der renommiertesten Literaturschmieden Österreichs.

Zum Jubiläum tummelt sich am 30. September in Horn die Elite der österreichischen Literaturlandschaft. Im Mittelpunkt des Abends steht das Schriftsteller-Ehepaar Monika Helfer und Michael Köhlmeier. Köhlmeier, der mit seinen Nacherzählungen klassischer Sagen bereits in den 1990er-Jahren große Bekanntheit erfuhr, gilt als einer der wichtigsten Erzähler des Landes. Monika Helfer setzte mit ihrer berührenden Familien-Trilogie in den letzten Jahren einen neuen Meilenstein des autofiktionalen Schreibens, was ihr nicht nur eine Nominierung für den österreichischen, sondern auch für den deutschen Buchpreis einbrachte. Beide geben in Horn dem Publikum einen Einblick in ihre neuesten Texte.

Neue Texte liest auch Anna Weidenholzer, Trägerin des Outstanding-Artist-Award 2017, Robert-Musil-Stipendiatin und Mitglied des künstlerischen Vorstandes der Schreibwerkstatt Waldviertel. Durch den Abend wird die Leiterin des FM4-Literaturressorts Zita Bereuter führen und im Zwiegespräch mit Schreibwerkstatt-Gründer Robert Schindel der Kunst des Schreibens und den Rätseln des Literaturbetriebs auf die Spur kommen.

Musikalisch wird der Abend von Dental Princes begleitet: Frontfrau dieser psychodelischen Post-Wienerlied-Combo ist Ann Cotten. Sie zählt seit gut zehn Jahren zur Speerspitze der deutschsprachigen Experimental-Dichtung und begeistert zudem als Songwriterin, die die Tradition Helmut Qualtingers bizarr, schwarzhumorig und sprachspielerisch ins 21. Jahrhundert übersetzt.

Los geht's im Horner Kunsthaus am 30. September um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten unter schreibwerkstatt@schreibwerkstatt.at.