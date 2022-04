Stadtchor Eggenburg: 150 Jahre alt – und sehr viele Pläne

Werbung

Der Stadtchor Eggenburg feiert heuer sein 150-Jahr Jubiläum. Dementsprechend stand auch die Jahreshauptversammlung ganz im Zeichen der geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten.

Als erster Schritt ins Jubiläumsjahr gedachte man der verstorbenen Gründer, Mitglieder, Förderer und Freunde des Stadtchores mit einer Kranzniederlegung samt Segnung im Vorfeld der Jahreshauptversammlung. Obfrau Christina Lehner präsentierte dann die Pläne für das Jubiläumsjahr. Am 1. Mai steht dann das Festkonzert im Lindenhofsaal ganz im Zeichen des Geburtstages. Präsentationen, Gespräche mit Zeitzeugen und Ausschnitte aus Radio- und TV-Aufnahmen des Stadtchores werden zu erleben sein. Der Festakt zu „100 Jahre Stadtchor Eggenburg“ soll – so es die Pandemie zulässt – am 9. Oktober stattfinden. Beginnend mit der Krönungsmesse und einem Festakt am Vormittag münden die Feierlichkeiten in einem Chöretreffen am Nachmittag. Weitere wichtige Aktivitäten des Jahres werden eine Audioaufnahme im Haus der Regionen in Krems für Radio NÖ und die Teilnahme an den Feierlichkeiten zu 100 Jahre Land Niederösterreich in Horn sein.

Kurz fiel hingegen der Rückblick aus. „Ich komme mir vor wie am Verschiebebahnhof, seit zwei Jahren machen wir nichts anderes als verschieben“, meinte Lehner und Chorleiterin Andrea Straßberger ergänzte: „Die Zeit bestand hauptsächlich aus Warten“ – nämlich darauf, dass wieder Proben und Aufführungen erlaubt waren. Im Oktober 2020 war es schließlich soweit, bei einem stimmungsvollen Freiluft-Konzert in einem Innenhof in Eggenburg wurden die wenigen erlaubten Zuschauer erfreut. Andere jährliche Fixpunkte wie Frühlings- oder Adventkonzert mussten in den beiden vergangenen Jahren nach Verschiebungen abgesagt werden. Derzeit probt der Klangkörper für das Jubiläumskonzert, das hoffentlich planmäßig durchgeführt werden kann.

Nach einem situationsbedingt ebenso kurzen Bericht der Kassierin und der Kassaprüfer wurden die Neuwahlen durchgeführt. Personell änderte sich nichts, der gesamte bisherige Vorstand wurde einstimmig bestätigt und für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt.

Wein gleich getestet – und für gut befunden

Übrigens: Anlässlich des Jubiläums laufen seit Monaten die Arbeiten an einem Buch über den Stadtchor. Auch ein eigener Jubiläumswein wird gekeltert. So hat im Herbst eine Schar an Mitgliedern die Weintrauben geerntet, die dann von Winzer und Chorobfrau-Stellvertreter Norbert Honsig vinifiziert wurden. Der Grüne Veltliner mit dem Namen „Unisono“ wurde im gemütlichen Teil und zur Feier der Geburtstage von Obfrau Lehner und ihrem Stellvertreter Norbert Honsig bereits verkostet – und für sehr gut befunden. Der Jubiläumswein wird ebenso wie das Buch über den Stadtchor im Zuge der Feierlichkeiten präsentiert und zum Erwerb angeboten.

