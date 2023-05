Adi Matzek steht seit 20 Jahren am Schul-Griller

Aus Anlass dieses Jubiläums machte Matzek aus dem Ort Burgerwiesen, wo er seinen aktuellen Standort hat, kurzerhand „Burger-Wiesen“, um mit Weggefährten und Freunden in seiner attraktiven Location auf den Erfolg der Grillschule anzustoßen.

Bei der Feier ließ Matzek Vergangenes Revue passieren und warf einen Blick in die Zukunft. So konnte er in den vergangenen 20 Jahren über 1.500 Seminare (Basis- und Steak-Kurse), Veranstaltungen und Caterings organisieren. Neben den Basiskursen setzte Matzek aber schon früh auf besondere Schwerpunkte, wie das Grillen rund um Steak, Fisch und Meeresfrüchte oder auch Wild.

Ein Grund für das enorme Wachstum der Grillschule war, dass Adi Matzek die Zeichen der Zeit erkannte. So begann er mit Heimo Irouschek von Napoleon Grill die Aktivitäten rund um das Grillen zu forcieren, und das zu einer Zeit, in der am Griller meist nur Würstel und Kotelett brutzelten. „Wir sehen uns als Innovator und blicken immer über den Tellerrand“, betonte der Doppel-Grillweltmeister.

Das sah auch Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer so. Matzek habe die Region zu einem einzigartigen und vor allem beliebten und anerkannten Grill-Mekka gemacht. Immer mehr Anhänger des Grillvergnügens fänden bei Matzek und seinem Team das, was man anderswo längst vergebens suche: „Echtheit, Kulinarik und Handwerk“, meinte Linsbauer.

Wie gut er und sein Team aufgestellt sind, zeigte Matzek dann auch beim ausgelassenen Feiern mit Grillspezialitäten, Cocktails, süßem Zigarrendessert und Brandy-Verkostung. Die Feierlichkeiten wurden bis tief in die Nacht bei exzellenter Verköstigung und fetziger Musik fortgesetzt. „Grillen ist nicht nur eine Leidenschaft von Adi Matzek, sondern seine Mission“, stellten die Ehren- und Festgäste fest.

