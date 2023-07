Altenburg: Musikakademie scharrt in Startlöchern

Wie bereits berichtet feiert das Kammermusik-Festival „Altenburger Musik Akademie“ heuer seinen 40. Geburtstag. Neben zahlreichen Konzerten wird dabei vom 9. bis 24. Juli auch wieder ein breites Kurs- und Konzertangebot geboten.

In Verbundenheit zu der erfolgreichen Kurs- und Konzertveranstaltung, die alljährlich Profis und Hobbymusiker aus mehreren Kontinenten im Stift Altenburg versammelt, kommt etwa auch die bei der AMA vor Jahren entdeckte und zur professionellen Musikausbildung geführte Interpretin Elke Eckerstorfer zum Festkonzert. Sie lehrt an der Musikuniversität Wien und hat als erste weibliche Organistin in der über 500-jährigen Geschichte der Wiener Hofburgmusik Schlagzeilen gemacht.

Das faszinierend vielfältige Programm beginnt um 17 Uhr in der Stiftskirche mit Musik für ein und zwei Orgeln, geistlichen Arien von Bach, Händel und Mendelssohn-Bartholdy und einer beeindruckenden Orgeltoccata der Horner Komponistin Astrid Spitznagel. Die inzwischen erfolgreich gewordenen ehemaligen AMA-Kursteilnehmer Cornelia Sonnleithner und Martin Mairinger sind die Gesangsinterpreten. Dazwischen schweben berührende Klänge des Gitarren-Duos Tim Martina Schäffer und Heinz Wallisch durch den Kirchenraum.

Noch frei Plätze für Kurse

Der 2. Teil findet in der Stiftsbibliothek statt. Die US-Pianistin Min Kwon spielt Mozart, der Virtuose Nan-Cheng Chen interpretiert spannende Solomusik auf seinem wertvollen Cello - beide zusammen bringen auch romantische Musik von Zemlinsky zu Gehör. Der mit der AMA eng verbunden gewesene Starkomponist Gottfried von Einem ist mit seiner schwungvollen „Jazz-Sonate“ vertreten - ausgeführt von Robert Lehrbaumer und der finnischen Spitzengeigerin Linda Hedlund. Auch ein unterhaltsamer kurzer „Bossa nova“ des ebenfalls mit der Akademie verbundenen Horner Komponisten Heinz Karl Gruber wird von den beiden Künstlern geboten.

Mit einer betörende schönen Auswahl von Schubert-Liedern wird das Konzert ausklingen. Robert Holl, einer der bedeutendsten Schubert-Interpreten unserer Zeit, wird vom gefragten Liedbegleiter Matthias Lademann begleitet.

Einige Kursplätze sind übrigens noch verfügbar - erwähnt sei etwa der Kurs der beliebten Staatsopern-Kammersängerin und Universitätsprofessorin Ildikó Raimondi. Auch bei ihr und in anderen Kursen können sich interessierte Profis, Studierende, aber auch Hobbysänger noch anmelden. www.ama.musique.at