Brunner Senioren feierten den 40er

Zum 40. Geburtstag der Ortsgruppe Brunn von NÖs Senioren organisierte Obmann Kurt Stefal einen Festakt samt Jahreshauptversammlung. Gemeinsam mit zahlreichen Ehrengästen blickte er auf die vergangenen 40 Jahre zurück.

Der Brunner Seniorenbund wurde im Jahr 1983 unter dem ehemaligen Volksschuldirektor Franz Steinert gegründet. Wilhelm Heilig, Anna Rametsteiner und Gottfried Kaindl leiteten danach die Geschicke des Vereins. Der derzeitige Obmann Kurt Stefal übernahm das Amt 2021. Die Zahl der Vereinsmitglieder ist mittlerweile auf 157 angewachsen.

Stefal nutzte die Gunst der Stunde und bedankte sich bei allen vorgegangenen Obleuten und seinem Team mit seinen beiden Stellvertretern Christine Stöger und Gerald Scheidl, Kassierin Elfriede Müller und Schriftführer Franz Dolezal für ihre Leistungen. „Ohne euren Einsatz würde der Seniorenbund nicht so dastehen, wie er es jetzt tut. Danke“, meinte Stefal. Der Verein könne zudem auf zahlreiche Tagesausflüge, die immer gut angenommen wurden und werden, zurückblicken. Aber auch zu Feierlichkeiten laden die Brunner Senioren immer wieder gerne zu Weihnachts-, Mutter- und Vatertags-Feiern ein – was zahlreich angenommen werde. Auch an Schulungen nahmen die Mitglieder immer wieder teil. Dabei durften ein Computer oder -E-Bike-Kurs nicht fehlen.

Kurt Stefal: „Den Jahren mehr Leben geben“

Landesobmann Herbert Nowohradsky gratulierte der Ortsgruppe Brunn zudem zum Bestehen und überreichte Obmann Stefal eine Ehrenurkunde zum 40-Jahr-Jubiläum. Bürgermeisterin Elisabeth Allram dankte für die Unterstützung bei Aktivitäten, die von der Gemeinde durchgeführt werden. Nicht zuletzt würdigten Präsidialmitglied Irene Mantler und Bezirksobmann Rudolf Weiser das unermüdliche Engagement von Kurt Stefal. Der freut sich bereits jetzt auf noch viele weiteren Aktivitäten mit den Mitgliedern der NÖ Senioren, denn: „Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben.“

