Zweieinhalb Dekaden gibt es den Eisstockschützenverein Gars am Kamp. Am 4. September hat die Jubiläumsfeier mit zwei Spielen stattgefunden. Mehrere Teams – sogar aus Deutschland waren einige Spieler angereist – sind zur Freude des langjährigen Sektions-Chefs Karl Purker angetreten.

70 Mitglieder, Grabl übernahm von Wiesinger

Gegründet wurde die Sektion im Zuge der Eröffnung des Eislaufvereines 1994 unter Josef Wiesinger, Anna Trost, Herbert Bauer und Wolfgang Reinbacher. Seither werden jährlich viele Turniere abgehalten und der Verein, der zur Zeit 70 Mitglieder hat, nimmt weiters überall daran teil, wo er eingeladen wird. Seit 25 Jahren besteht auch die Freundschaft mit der Gästemannschaft aus Gars am Inn. Purker erwähnte das langjährige Engagement des Obmanns des Eislaufvereins, Landtagsabgeordneter Josef Wiesinger, der nach 25 Jahren die Obmannschaft abgegeben hat. Er bedankte sich bei Wiesinger und auch bei Cornelia Grabl, die die Nachfolge Wiesingers angetreten hatte.

Langjährige Kooperation mit Gars am Inn im Fokus

Wiesinger meinte in seiner Rede: „Ich bin stolz, dass ich seit der Gründung mit dabei sein darf, auch als Präsident des Vereines.“ Ganz besonders bedankte er sich bei den Gästen aus der Partnergemeinde Gars am Inn, die an diesen Feierlichkeiten teilgenommen haben, und ließ die Bemühungen von Walter Eder und die wechselseitigen Besuche beider Teams nicht unerwähnt.

Er verwies auf die langjährige und intensive Arbeit, die in diesem Verein steckt, speziell in den ersten Jahren der Errichtung der Anlage bis heute. In diesem Sinne bedankte er sich bei zwei unermüdlichen Helfern, bei Ernst Geitzenauer und Franz Steiner. Zu den Vorteilen des Eisstocksports meinte er: „Es ist ein Generationensport, bei dem Jung und Alt gemeinsam spielen können. Da kommt es nicht darauf an, ob man trifft oder nicht.“

Langjährige Vereinsstützen vor Vorhang geholt

Bürgermeister Martin Falk strich neben den sportlichen Leistungen hervor, dass bei den Stockschützen die gesellschaftliche und verbindende Komponente stets im Vordergrund bleibe. Darauf gründet Falk auch die Hoffnung, dass in 25 Jahren auf dieser Anlage noch immer Stockschützen feiern.

Die Ehrungen langjähriger Mitglieder nahmen Raimund Hager, Präsident der Sportunion Niederösterreich, und Bürgermeister Falk vor. Mit „Bronze“ wurde Waltraud Purker ausgezeichnet, mit Silber Karl Purker, Robert Beer und Ernst Geitzenauer, mit „Gold“ wurden Anna Trost, Franz Steiner und Thomas Reiterer bedacht.

Hager gratulierte zum 25-jährigen Jubiläum und bedankte sich bei den Vereinsfunktionären, die seit der Gründung mit großem Engagement dabei sind. Bei der Veranstaltung wurde auch eine Trauerminute für die zuletzt verstorbenen Mitglieder Altbürgermeister Anton Schrammel, Manfred Kutzel und Gerhard Stern abgehalten.