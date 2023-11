Sigmundsherberg: Essen auf Rädern seit 35 Jahren

Die Aktion „Essen auf Rädern“ des Vereins Volksheim Sigmundsherberg feierte ihr 35-jähriges Bestehen. Im Volksheim wurde das Jubiläum begangen. Obmann Franz Schüssler erinnerte sich dabei zurück, als 1988 die ersten Essen in der Marktgemeinde Sigmundsherberg ausgeliefert wurden. Die Idee zu „Essen auf Rädern“ hatte damals Leopold Krapfenbauer: „Seine Idee war es, den Menschen eine Alternative zum Heim anzubieten“, weiß Schüssler. Seither wurden 214.000 warme Mahlzeiten ausgeliefert und dabei 423.000 Kilometer - und das unfallfrei „und fast ohne Verkehrsstrafen“ - zurückgelegt, berichtete der Obmann.

Aktuell werden täglich zwei Menüs gekocht. 10.000 Essen pro Jahr werden an Bezieher - teilweise über die Grenzen der Großgemeinde hinaus - ausgeliefert. Mittlerweile werden jährlich auch 3.800 Essen an Schule und Kindergärten geliefert. Hoch anzurechnen sei, dass die Fahrer auch an Feiertagen wie am Heiligen Abend oder zu Silvester im Einsatz sind. Obmann-Stellvertreter Joachim Steiner meinte, dass die Fahrer für viele Essensbezieher die einzigen Gesprächspartner am Tag seien.

20 ehrenamtliche Mitarbeiter im Team

Lange wurden die Essensportionen mit privaten Autos zugestellt, seit einem Jahr steht für den Essenstransport ein eigenes Zustellfahrzeug bereit. Besonders werden ältere, kranke oder pflegebedürftige Personen, denen das Kochen zur Last geworden ist, von 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern an 365 Tagen mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Zubereitet werden die Mahlzeiten seit März 2021 in der Küche von „Brigitte kocht“ aus Watzelsdorf.

Beim Jubiläumsfest gratulierten Bundesrätin Doris Hahn, Bürgermeister Franz Göd und SP-BezirksvorsitzenderJosef Wiesinger zur Erfolgsgeschichte der Aktion. Sie würdigten beim gemütlichen Ausklang der Jubiläumsfeier die soziale Kompetenz sowie die Verdienste der Gründungsmitglieder und der ehrenamtlichen Helfer.