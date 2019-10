Mit einem von den Schülern musikalisch hörenswert umrahmten Festakt feierte die Volksschule Eggenburg am 24. Oktober ihr 40-Jahr-Jubiläum.

„Unsre Schule ist nun 40, heut‘ feiern wir ein Fest“ – mit diesen Worten stimmten die Schüler der Volksschule Eggenburg die Gäste in der vollbesetzten Aula ihrer Schule auf den Festakt anlässlich „40 Jahre Volksschule Eggenburg“ ein. Mit dem Kindermusical „Sternenzauber – Wir sind für dich da“ bewiesen sie dann auch, dass in der Eggenburger Volksschule nicht nur auf Lesen, Schreiben und Rechnen Wert gelegt wird, sondern die kreative Förderung der Kids breiten Raum einnimmt.

Direktorin Braunsteiner blickte auf Geschichte zurück

Direktorin Sigrid Braunsteiner, die seit dem Vorjahr die Eggenburger Volksschule führt, blickte auf die Geschichte der 1979 nach zweijähriger Bauzeit eröffneten Volksschule in der Mozartstraße zurück. Gewürdigt wurden da nicht nur ihre Vorgänger Gerfried Radl, der sich um den Neubau der Schule verdient gemacht hatte, Hans Edlinger, Roswitha Stangl und Elfi Fleischhacker – die beiden letzteren weilten auch unter den Festgästen –, sondern auch der legendäre „grüne Teppich“ in der Aula, der bis 1996 wie ein „Heiligtum“ behandelt wurde und nur zu speziellen Anlässen betreten werden durfte.

Bei einem Rundgang durch die Schule und durch Klassenräume, die mit weiteren „Schätzen„ aus der Vergangenheit der Schule geschmückt waren, konnten ehemalige Schüler auch weitere Erinnerungen an ihre Schulzeit auffrischen. Eine „Sonderausgabe“ der Schulzeitung, die auf die Geschichte der Schule eingeht, wurde den Gästen zum Kauf angeboten.

Ebenso wie Bürgermeister Georg Gilli, der die Verlegung des Schulstandorts weg von der Schulgasse 1979 als ersten Schritt zur Etablierung des Bildungscampus in der Mozartstraße bezeichnete und darauf hinwies, dass der mit EU-Fördergeld in Höhe von 2,5 Mio. Euro errichtete neue Kindergarten diesen Campus erweitere, wies Braunsteiner darauf hin, dass der Neubau der Eggenburger Volksschule als „richtungsweisend“ zu bezeichnen sei. Schon damals sei eine Vorzeigeschule gebaut worden, nun sei man auch im Zeitalter der Digitalisierung mit Smartboards in allen Klassen und einer Klasse mit 25 PC-Arbeitsplätzen unter den modernsten Schulstandorten des Landes zu finden.

Zahlreiche Ehrengäste feierten mit

Welch hohen Stellenwert die Eggenburger Volksschule in der Region aufweist, zeigte die große Schar an Ehrengästen. Nicht nur Qualitätsmanager Fritz Laschober, der zum Leidwesen von Braunsteiner nach der Umstrukturierung der Bildungsregion nun nicht mehr für ihre Schule zuständig ist, dafür aber mit einer herzlichen Umarmung und einem Geschenk entschädigt wurde, und Religions-Fachinspektor Otto Hörmann waren zu Gast.

Auch der Meiseldorfer Bürgermeister Niko Reisel, die Eggenburger Vizebürgermeisterin Susanne Satory, die Stadträte Gerhard Kabesch und Margarete Jarmer sowie Pfarrer Sepp Schachinger und Pater Krzysztof Legutko, die Kindergartenleiterinnen Ingeborg Edlinger, Christine Satory und Karin Fleischmann-Bock, Mittelschul-Direktorin Judith Grafinger, die Horner ASO-Direktorin Karin Hauer und Musikschulleiterin Andrea Binder mischten sich unter die Gäste, die vom Elternvereins-Team rund um Obfrau Silke Wittmann bewirtet wurden.

Besonders bedankt wurden Elfriede und Willi Jordan, die bei der Vorbereitung des Jubiläumsfestes unterstützend zur Hand gingen, aber auch bei ihrem Lehrerteam rund um ihre Stellvertreter Günther Bauer und Eva Leutgeb sowie Sonja Jakoubek für die künstlerische Leitung des Festaktes und Schulwart Johann Miedler und seinem Team bedankte sich Braunsteiner: „Ohne euch wäre das alles nicht möglich.“