Garser Handelshaus Kiennast ehrte treue Mitarbeiter

„Wir sind trotz aller Krisen als Handelshaus gewachsen, durch den Zusammenhalt aller haben wir gut durchgehalten“, sagte Alexander Kiennast, mit seinem Cousin Julius Kiennast Chef des größten Arbeitgebers in Gars, nicht ohne berechtigten Stolz. „Es waren Jahre der Herausforderungen für jeden Einzelnen und für die Firma, Corona wie die Kriege in der Ukraine und in Israel schlagen auf unser Unternehmen ebenso zurück wie auf die Kaufleute und Kunden.“ Die nächsten Wochen mit den Kollektivvertragsverhandlungen würden spannend werden, es möge, so Kiennast, ein Abschluss erzielt werden, der für Betriebe und Beschäftigte gleichermaßen akzeptabel ist.

Julius Kiennast wies auf die größte Investition in der Geschichte des Hauses mit dem Neubau des Bürogebäudes und die Übernahmen des Logistikers Lekkerland und der Eggenburger Firma Lichtenegger hin, die eine Erweiterung der Lagerflächen um 50 % bedingte, so dass man derzeit bei 500 Mitarbeitern und einem Gruppenumsatz von 150 Millionen Euro halte. „Mit dem neuen Modell für Geschäfte in kleinen Orten wie zuletzt in Klein Meiseldorf gehen wir einen Weg in die Zukunft“, zeigte er Chancen für die Weiterentwicklung auf.

Lob für das Handelshaus Kiennast kam von Wirtschaftskammer-Obfrau Margarete Jarmer („Dass so viele langjährige Mitarbeiter geehrt werden, spricht für die Firma, für das Miteinander, für Qualität und Tradition!“) und Gerda Schilcher, Vizekammerpräsidentin der Arbeiterkammer NÖ („Die große Zahl der Jubilare zeichnet die Firma als eine mit Top-Arbeitsklima aus.“). Mit dem Horner Bezirksstellenleiter Andreas Riedl überreichte sie Gisela Göttinger die Goldene Ehrennadel und Goldene Medaille der AKNÖ) für 50 Jahre Firmenzugehörigkeit. Auch alle anderen Jubilare (siehe Infobox) erhielten Geschenke der Firma, die 40-Jährigen noch dazu den Kiennast-Ehrenring, sowie der Wirtschafts- und der Arbeiterkammer, die Pensionisten ein Präsent des Betriebsrates. Den Dank der Geehrten übermittelte Franz Fuchs.

Vor der Ehrung gab es im Loisium bei herrlichem Wetter einen Empfang in den Weingärten, danach eine interessante Führung und schließlich ein gemeinsames festliches Abendessen mit Ausklang in gemütlicher Runde mit den jungen und früheren Firmenchefs samt Familien.