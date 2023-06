Mit Gefühl und Präzision

Die Förderung der Jugend ist Johannes Wildner, Intendant der Oper Burg Gars, ein besonderes Anliegen. Um dem Garser Kulturpublikum die talentiertesten Nachwuchsmusiker der Universität für Musik und darstellende Kunst vorzustellen, lud die Oper Burg Gars zu einem Konzert in den Festsaal der Burg.

Universitätsprofessor Lothar Strauß, Professor für Violine an der Musik-Uni, präsentierte mit Judith Tiefenthaler, Mio Saito, Zusanna Kuklinska, Arevik Ivanyan, Nipakorn Limcharoen und Wakana Kimura die vielversprechendsten Nachwuchskünstler an der Violine, begleitet von Tamara Atschba am Klavier. Sie servierten dem Publikum mit viel Gefühl und höchster Präzision musikalische Perlen unter anderem von Debussy, Prokoffiew, Tschaikowski und Mendelssohn und wurden zu Recht mit viel Beifall belohnt.