Toller Erfolg für „Electric Koala“

Für viele Jugendliche und jung gebliebene aus der Region ist die Electric Koala Party ein absoluter Fixpunkt und so war Halligalli auf der Festwiese vorprogrammiert. Die Bässe wummerten, ein Laser waberte durch die Menge, die Musik lief mit mindestens 127 „Beats per minute“ und ein Suchscheinwerfer beleuchtete den Himmel.

Am Koala Electric Event der JVP war mächtig was los. Gemeinsam mit Event Veranstalter Rene Leitgeb organisierten die Mitglieder der JVP zum zweiten Mal einen Oldie Abend und zum vierten Mal den Electric Koala Event auf der Weide. DJ Plato und DJ Jay-Viito sorgten für Stimmung bis in die frühen Morgenstunden. Zahlreiche Besucher, die ausgelassen feierten, bestätigten den Erfolg der Veranstaltung. Angespornt durch den tollen Erfolg sollen weitere gemeinsame Events gestartet werden.