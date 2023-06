Grüffelo sorgte in Horn für strahlende Augen

Diesem Fantasie-Wesen hauchte das Süddeutsche Figurentheater der Familie Sperlich neues Leben ein. Sie brachte den Grüffelo und seine Freunde auch in Horn auf die Theaterbühne. Die bis zu ein Meter hohen Stabfiguren sind die Original-Puppen aus dem gleichnamigen Film und wurden von einem speziellen Figurenhersteller angefertigt. Viel Spaß, aber auch Lehrreiches, war somit garantiert. Alle ab zwei Jahren konnten die Geschichte der kleinen Maus kennenlernen, die es nicht leicht in ihrem Wald hat. Unzählige Kinderaugen schauen erwartungsvoll auf den roten Samtvorhang in dem kleinen Zelt. Dann endlich öffnet sich der Vorhang und der Blick auf eine märchenhafte Waldlandschaft wurde frei.

Schon hüpfte eine kleine Maus hinter einem Baum hervor. Sie ist die Hauptfigur des Kinder-Theaterstücks „Der Grüffelo“. Der große Besucherzuspruch hat gezeigt, dass Alexander Sperlich mit dieser Inszenierung der Nerv der Zeit getroffen hat, denn die Kinderfigur „Der Grüffelo“ ist bei Eltern und Kindern gleichermaßen beliebt. Das Besondere an der Produktion ist, dass die Texte von den vier ausgebildeten Puppenspielern live gesprochen werden. So ist es den Spielern möglich, auf die Reaktionen der kleinen Theaterbesucher einzugehen. Ein Blick hinter die Kulissen zeigte: Damit davor alles reibungslos und unterhaltsam abläuft, ist dahinter einiges zu tun. Drei Puppenspieler lassen die fünf Hauptfiguren des Stücks auf der Bühne agieren und wechseln zwischendurch außerdem mehrmals das Bühnenbild.

„In einem Stück wie dem Grüffelo stecken rund sechs Monate Vorbereitungszeit“, erklärt Alexander Sperlich, der mit seiner Familie die Süddeutsche Puppenbühne betreibt. Die Puppenbühne hat er einst von seinem Vater übernommen und betreibt sie nun schon in der vierten Generation.