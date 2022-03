Jugend und Schulen formieren Hilfe aus dem Bezirk Horn

Die Kriegsgeschehnisse in der Ukraine lassen viele Menschen im Bezirk nicht kalt - sie wollen helfen. Die Landjugend startet eine Hilfsaktion für ukrainische Frauen und Kinder. Im Meiseldorfer Dorfzentrum kann man am Donnerstag, 3. März, von 17 bis 19 Uhr Sackerl mit Hygieneartikel, die dann nach Tulln gebracht werden, wo sie dem Landeszivilschutzverband übergeben werden, der die Produkte dann an die ukrainische Grenze bringt, vorbeibringen. In Reinprechtspölla gibt es diese Möglichkeit auch am Donnerstag von 16 bis 17.30 Uhr beim Jugendheim, in Röschitz von 17 bis 19 Uhr.

Gefüllt werden sollten die Sackerl mit:

1x Zahnbürste

1x Zahnpasta

1x Seife (nicht flüssig)

1x Box Taschentücher

1x Shampoo

1x Kamm/Bürste

1x Tafel Schokolade

Damenhygieneartikel

Auch Mittelschule Drosendorf und Jugendrotkreuz helfen

Tief betroffen sind auch die Lehrer und Schüler der NMS Drosendorf, berichtet Direktorin Beatrix Hengstberger. Die Bezirksleiterin des Jugendrotkreuzes hat sich daher entschlossen, einen Spendenaufruf unter dem Motto „Jeder Cent hilft!" zu starten.

„Ich hoffe dabei auf die gewohnt große Solidarität unserer Schulen im Bezirk und auf die Spendenbereitschaft der Eltern“, sagt Hengstberger. Aber auch außenstehende Personen können mit Spenden auf das Konto des Jugendrotkreuzes Horn (AT18 2022 1000 0001 2773) überweisen.

