Wie die Polizei bekannt gab, wurde der 17-Jährige aus dem Bezirk Horn am 20. April wegen des Verdachts, dass er Straftaten begangen hat, einvernommen. Bei dieser Beschuldigtenvernehmung, die auf dem Horner Posten stattfand, gestand er vier bereits aktenkundige Taten.

Neben einem Kennzeichendiebstahl mit Urkundenunterdrückung in Groß Burgstall - der Bursch hatte die Kennzeichentafeln eines Fahrzeugs abmontiert - gestand er auch, in Zitternberg eine Seitenscheibe eines Micro-Cars eingeschlagen zu haben sowie den Diebstahl mehrerer Autoschlüssel in Fuglau aus unversperrten Fahrzeugen

und den Besitz einer verbotenen Waffe (Teleskopstahlrute) nach dem Waffengesetz.

Sämtliche dieser Gegenstände in seinem Besitz wurden sichergestellt.