Jugendorchester der Region zeigten in Eggenburg mit Können auf

Je eine halbe Stunde Konzert spielten das JuniorBlasorchester Horn, die Musikfüchse & Friends Groß-Siegharts, die Ohrwürmer Schülerkapelle Raabs und die Young Spirit Eggenburg. Neben dem Musizieren gab es für die Kinder und Jugendlichen auch einen Stationen-Betrieb, bei dem sie ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten. Dabei mussten sie Wasser in ein kleines Loch spritzen, Sackhüpfen, Ringe über Klarinetten und Querflöte oder Bälle in eine Tuba werfen, es gab ein Musikermemory und ein besonders Würfelspiel, bei dem alle Musiker zusammen gebracht werden konnten.

Für die beste Gruppe gab es am Ende der Veranstaltung auch einen Preis. „Es geht einem das Herz auf, wenn man die Begeisterung und die leuchtenden Augen der Musiker bei ihren Auftritten sieht“, schwärmt Bezirksjugendreferent Stefan Pfaunz. „Man sieht auch, dass viele Freundschaften bei solchen Treffen geschlossen werden und das Zugehörigkeitsgefühl zum eigenen Verein gestärkt wird.“ Begeistert von dieser Veranstaltung war auch Bürgermeister Georg Gilli: „Man kann nur ‚Danke‘ an alle sagen, die sich für Jugendarbeit einsetzen und das alles ohne Bezahlung in ihrer Freizeit machen. Es ist nicht selbstverständlich.“

Zum Abschluss des Jugendblasorchestertreffens gab es noch zur Freude der zahlreichen Zuhörer ein Gesamtspiel aller viel Vereine.