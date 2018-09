„Es war schon eine große Herausforderung und ich bin stolz, dass ich es geschafft habe!“ Die Garserin Julia Loidolt hat ihre Ankündigung – wir hatten berichtet, siehe hier und unten – wahrgemacht und ist knapp 800 km quer durch ganz Österreich geradelt. Nicht allein, um sich sportlich zu beweisen, sondern auch für einen guten Zweck. Denn die Spenden, die sie gesammelt hat, kommen „Ich bin ich“ zugute.

Vom Ennstal bis Wagrain richtig „durchgewaschelt“

Gestartet ist sie am Nachmittag des 3. Septembers in Nickelsdorf im Burgenland an der Grenze zu Ungarn bei recht gutem Wetter und voll Zuversicht, aber die erste Nacht nach 50 km auf einem Campingplatz in Purbach hat ihr der Regen das Zelten verleidet, in weiterer Folge suchte sie nur „feste“ Unterkünfte aus.

Nach 50 km zum Einfahren standen in den nächsten Tagen Etappen bis zu 100 km auf dem Tourplan, einmal sogar 108 km. Gleich am zweiten Tag gab es mit dem Semmering die erste große Herausforderung. „Da habe ich das Rad teilweise auch geschoben“, bekennt sie freimütig.

Während die die Fahrt über Liezen nach Öblarn genoss („In der ,Gösser-Stadt‘ Leoben habe ich mir schon ein Bier gegönnt!“), wurde sie am nächsten Tag im Ennstal bis Wagrain richtig „durchgewaschelt“. Wettermäßig besser ging es in Richtung Kitzbühel, „aber der Pass Thurn hat mir noch mehr zu schaffen gemacht als der Semmering“, erinnert sich die sportliche 22-Jährige.

Thermenbesuch vor dem Anstieg auf den Arlberg

In der Gams-Stadt war am Sonntag dann Erholung in der Therme angesagt. „Da ist auch mein Partner Florian Bauer gekommen und hat mir auch frische Wäsche und allerhand Wichtiges gebracht.“

Auch das Sightseeing wie in Innsbruck beim Goldenen Dachl kam bei der „Österreich-Tour“ nicht zu kurz. Den Schlusspunkt setzte Julia Loidolt in Bregenz, wo sie auf einem Brückengeländer ihr Fahrradschloss anbrachte. | NOEN

Während der Montag auf dem Inn-Radweg eher gemütlich war, ging es von Zirl bis St. Anton noch einmal richtig zur Sache. „Am Arlberg haben mich Kraft, Energie und Motivation verlassen“, denkt Loidolt an den Anstieg ungern zurück. „Aber am nächsten Tag war ich wieder voll da und bin den Berg hinabgedonnert …“

Auf dem letzten Stück nach Lustenau ließ sie sich auch vom lästigen Gegenwind nicht abhalten und erreichte am neunten „Rad-Tag“ genau um 17.34 Uhr nach exakt 792 km ihr Ziel, den Grenzübergang zur Schweiz in Lustenau.

„Es war schön“, resümiert sie, „auch wenn mich etliche Passagen schon sehr hergenommen haben. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich stolz auf meine Leistung sein.“

Ihre Erlebnisse wird Julia Loidolt bei einem Vortrag am Dienstag, 9. 10., um 19 Uhr im Festsaal der Sparkasse Horn schildern und mit Bildern dokumentieren. Dann wird auch das Spenden-Ergebnis (spenden kann man noch bis 30. 9., IBAN AT25 2022 1072 1040 0656) bekanntgegeben.