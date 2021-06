Um eine Facette reicher ist das medizinische Angebot in Horn: Julian Brand startet am 2. Juni mit seiner Ordination für Orthopädie und Traumatologie als Wahlarzt durch. Der 38-jährige Horner hat sich dafür Räumlichkeiten im Bereich der Unfallchirurgie am Landesklinikum Horn angemietet.

Facharztausbildung 2019 abgeschlossen. Brand ist seit 2012 am Klinikum Horn tätig. In diesem Jahr beendete er auch sein 2005 begonnenes Medizinstudium. Die Ausbildung zum Facharzt für Orthopädie und Traumatologie absolvierte er dann bis 2019. Übrigens als Erster, der das 2015 geschaffene Fach „Orthopädie und Traumatologie“ in der Region abschloss, denn bis dahin mussten dafür zwei unabhängige Facharztausbildungen durchlaufen werden.

Zehn Jahre Erfahrung in der Wissenschaft. Parallel zu seiner Ausbildung war Brand zehn Jahre lang in der Wissenschaft tätig, arbeitete am „Ludwig Boltzmann Institut für experimentelle und klinische Traumatologie“ und publizierte eine Reihe an medizinischer Fachliteratur. Während er auch künftig von Montag bis Mittwoch an der Unfallchirurgie am Horner Klinikum arbeitet und am Donnerstag und Freitag an der Orthopädie in Gmünd, bietet er nun in seiner neuen Ordination direkt im Landesklinikum Horn jeweils am Mittwochnachmittag von 14 bis 18 Uhr Termine nach telefonischer Vereinbarung an.

Patienten in den Mittelpunkt rücken. Warum er sich neben seiner Tätigkeit in den Kliniken ein weiteres Standbein aufbaut, begründet Brand damit, sich so besser um seine Patienten kümmern zu können: „Es wird den Patienten immer wichtiger, das Gefühl zu haben, dass sich ihr Arzt wirklich Zeit für sie nimmt. Das geht eigentlich nur im Rahmen einer Ordination.“ Sein Ziel ist es, individuell auf die Beschwerden seiner Patienten einzugehen und gemeinsam mit ihnen ein Behandlungskonzept zu erstellen. Dabei stehe das Ausschöpfen konservativer Behandlungsmöglichkeiten im Vordergrund, erst wenn diese Möglichkeiten nicht den gewünschten Erfolg brächten, werde eine operative Therapie geplant, besprochen und durchgeführt.

Individuelle Beratung vor der Operation und konsequente, persönliche Nachbetreuung seien dann weitere Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung, sagt Brand. Generell sei das Wahlarzt-System immer stärker im Kommen. Da das Angebot an Fachärzten für Orthopädie und Traumatologie im Waldviertel derzeit noch eher bescheiden sei, sei die Zeit für diesen Schritt die richtige. Dazu komme, dass es in einigen Jahren nicht nur bei Allgemeinmedizinern, sondern auch bei Fachärzten eine Pensionierungswelle geben werde und der Erhalt und Ausbau des medizinischen Angebots in der Region daher wichtig sei.