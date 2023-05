Medaillenregen für Geraser Berufsschüler

Toller Erfolg für die in der Landesberufsschule Geras bzw. Waldegg ausgebildeten Lehrlinge in den Berufen Koch/Köchin, Restaurantfachmann/frau und Hotel- und Gastgewerbeassistent/in (Rezeption): Das „Team Niederösterreich“ überzeugte bei der Staatsmeisterschaft für Lehrlinge in diesen Bereichen mit starken Leistungen.

Neun Lehrlinge – drei pro Beruf – traten im WIFI Klagenfurt gegen Teams aus den anderen Bundesländern an. Trainiert wurden sie von Thomas Rosenberger (Küche, LBS Geras), Barbara Firmann, Manfred Schilcher und Hannes Messmann (Service, LBS Geras) und Angelika Reichl (Rezeption, LBS Waldegg). Die Lehrlinge wurden in den beiden Berufsschulen intensiv und lange auf die vielfältigen Aufgaben in den genannten fachlichen Bereichen vorbereitet.

Drei Goldene im Service, eine in der Küche

Und das Aufgabengebiet war vielfältig. Es umfasste Flambieren, Filetieren, Marinieren, Tranchieren, Cocktails und Kaffee zubereiten sowie Tische decken und ein perfektes Gästeservice. Das Zubereiten und dekorative Anrichten eines 4-gängigen Menüs (Street Food, Cremesuppe, vegetarische Hauptspeise und Petit Four) in fünf Stunden war die Herausforderung, die an die Lehrlinge in Küche und Service gestellt wurde. Telefonieren, „Check-In“, Gästebetreuung, „Touristic information“ (in english), „Check-Out“, Back Office, Fachfragen und ein Verkaufsgespräch forderte die Lehrlinge der Rezeption heraus.

Übergeben wurden die Medaillen bei einer Gala im Casino Velden. Das Team NÖ stellt mit Lukas Riegler nicht nur den Staatsmeister im Service, sondern holte sich zwei weitere Goldmedaillen mit Julia Katzenschlager und Tobias Dworak sowie zusätzlich den 3. Platz in der Gesamtwertung im Service. In der Küche erkochte Maximillian Priller eine Goldmedaille sowie den 3. Platz in der Gesamtwertung in der Küche. Zwei Silbermedaillen gingen an Fiona Fuss und Tobias Baumgartner. Bei den Rezeptionisten konnte das Team NÖ eine Goldmedaille mit Lukas Zoder und zwei Silbermedaillen mit Selina Schletz und Bernhard Weichselbaum erkämpfen. In der Teamwertung ergab dies den dritten Platz hinter Vorarlberg und Salzburg. „Für uns ist das ein mehr als herausragender Erfolg, der zeigt, dass in unserem Land in der Gastronomie und Hotellerie ambitionierte und engagierte junge Lehrlinge ausgebildet werden und den großen Tourismusbundesländern um nichts nachstehen“, freute sich Direktor Claus Tampier.

