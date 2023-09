Gery Seidl brillierte in voll besetzter Burg Gars

Überraschung gleich zu Beginn des Auftritts von Gery Seidl auf der großen Bühne der Burg Gars, nachdem kleinere Platz-Differenzen aufgrund eines Computerfehlers - eine Reihe war zweimal verkauft worden - dank Veranstalter Remigius Rabiega und Oper Burg Gars-Geschäftsführerin Bianca Erlinger rasch und letztlich für alle zufriedenstellen gelöst worden waren: Karel Gotts „Fang das Licht“ singend wandelte der Star-Kabarettist durch die bis auf den allerletzten Platz gefüllten Reihen, um - auf der Bühne angekommen - zu sagen: „Damit wäre das Thema Schlager erledigt, aber wenn ihr wollt, kann ich noch den Heintje nachschießen...“

Aber die 1.250 Fans wollten mehr über Beziehungen wissen, schließlich nennt Seidl ja auch sein Programm „beziehungsweise“. Und darüber sprach er gut zweieinhalb Stunden lang: über Blackout und Probleme, die dabei entstehen („Die Angst vorm Blackout ist eigentlich die vorm warmen Bier!“), über seine Frau, die er mit einem „Auto ohne Dach“ für einen Eigenheimbau neben Urlis Haus überzeugte („Die Urli hat kein WLAN, Puppi.“ Tochter: „Aber ein Passwort, denn über der Tür steht ja 20+C+M+B+23!“), über Unterschiede zwischen Stadt und Land („Wenn du in der Stadt zehn Bier trinkst, bist Alkoholiker, am Land fährst du die anderen heim.“), über die Schrebergartenmentalität der Österreicher und Einblicke in ihre Seele („Solang das Krügel Bier nicht 36 Euro kostet, zieht sich der Österreicher keine gelbe Weste an. Die Revolution ist nichts für uns.“), über die Nachbarn, über die Familie, über...

Nichts und niemand, schon gar nicht die Politik von der SPÖ über Johanna Mikl-Leitner bis zu Karl Nehammer und seinen „Kurz-Zeit-Vorgänger“, bleibt von ihm verschont. Seidl schlüpft in -zig Rollen, um Beziehungen aufzuzeigen und sich - mit Tiefgang - über sie lustig zu machen. Das Publikum, darunter auch Bürgermeister Martin Falk und Vize Paula Uitz, die ihm das Versprechen abringen, im nächsten Jahr wieder zu kommen (Seidl: „Es ist eine tolle Location, es ist schon was Besonderes, hier zu spielen!“) dankt es ihm mit stürmischen Applaus.