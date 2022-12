Hallo Christmas: Kultur im Horner Tonkeller

Die Kabarettisten „Flo und Wisch“, bestehend aus dem Wiener Florian Roehlich und dem Steirer David Krammer, gastierten mit „Hallo Christkind“ im Kunsthaus.

Die Besucher im ausverkauften Tonkeller hörten beliebte Weihnachtsklassiker von „Flo und Wisch“ wie Winter in Wien, den Song zum Weihnachtsbaumkauf und das mittlerweile legendäre politische Weihnachtsevangelium. Außerdem erfuhren die Gäste, warum dem Christkind schon das erste Weihnachtsfest gehörig auf den Heiligen Geist ging, ob von „Wham!“ Last Christmas wirklich geschrieben wurde und ob der in Österreich mittlerweile längst ausgediente Krampus als amerikanischer Präsident neu durchstartet.

Die charismatischen Vollblutkabarettisten kamen bei der Planung des Heiligen Abends auf keinen grünen Tannenzweig. Dass das Friedenslicht bei diesen Spannungsverhältnissen nicht lange brennt, liegt auf der Hand und so nahm das urkomische Weihnachtsdrama zur Begeisterung des Publikums seinen Lauf. „Hallo Christkind“ war eine bravouröse Gratwandung zwischen Brachialhumor und Blasphemie. „Weihnachten kann kommen“ stellte Emmerich Meixner als zufriedener Veranstalter von K.i.T. im Rahmen der Bühnenwirtshäuser fest. Am Programm für 2023 wird schon eifrig gefeilt. „Großartige Acts warten“ versprach Meixner.

