Eine Oma, wie sie leibt und lebt.

Eine Oma, wie sie im Buche steht: Ermi fragt halt mal in der Mehrzweckhalle die Paare im Publikum, wie lang sie verheiratet sind. Genau so beginnt der Auftritt der „Ermi-Oma“, einer Figur, hinter dem eigentlich Markus Hirtler steckt. Das Kabarett „24 Stunden Pflege(n)“ hat aber einen ernsten Ursprung.

Hirtler findet nämlich, dass es zu wenig Positivbeispiele in diesem Bereich gibt. Er beschäftigte sich lange Zeit als Pflegedienstleiter und Heimleiter mit dem Thema und bringt jene Dinge, die niemand gern so hören will, mit viel Humor auf die Bühne.