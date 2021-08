Aber in den nächsten nahezu zweieinhalb Stunden gab es ohnehin keine Zeit, an die frischhaltende Temperatur zu denken, denn der Kabarettist und begnadete Stimmenimitator sorgte nicht nur für Bewegung (Händeklatschen, Schenkelklopfen) im Publikum, das die 1.245 Sitzplätze fassende Tribüne auf der Garser Burg nahezu bis auf den letzten Platz füllte.

Dabei war es nicht unbedingt das Neueste, das Kristan bot, was er auch gleich feststellte: „Ich spiele heute wieder einmal mein erstes Programm aus 2011. Das ist so wie mit dem ersten Kind, das legt man ja auch nicht weg …“. Und alle befanden, es wäre schade gewesen, hätte er „Jetlag für Anfänger – Wer schläft verliert“, nicht auf die Garser Bühne gebracht.

Was er da an Skurrilitäten darbot, war keineswegs aus der Luft gegriffen, was jeder, der mit dem Flugzeug irgendwann einmal eine Reise unternommen hat, bestätigen kann.

Als scharfsinniger Beobachter und ausgestattet mit feinem Wortwitz ließ er die Vorgänge von der Anfahrt zum Flughafen über das Einchecken, die Kontrollen durch die Security (laut Kristan „Sekkierity“), das Verhalten im Flugzeug, die Unsitte, beim Landen zu klatschen bis zum Verlassen der Maschine und der Ankunft und dem Aufenthalt im Hotel Revue passieren und erntete damit nicht nur Zustimmung durch Nicken und fast permanentes Gelächter, sondern immer wieder tosenden Applaus.

Und natürlich nicht zu vergessen die Parodien, die er immer wieder einstreute: Allen voran dem Thema entsprechend natürlich Niki Lauda, aber auch das Kicker-Oldie-Quartett Hans Krankl, Herbert Prohaska, Andi Herzog und Toni Polster durfte nicht fehlen. Das wurde dann auch noch durch Marco Arnautovic (meinte zur Burg: „Die g‘hört aber herg‘richt!“) ergänzt.

Als er zum Schluss, bevor er eine Hermann Maier-Zugabe zum Besten gab, sagte: „Ich habe noch selten in einer so tollen Location gespielt!“, war das Publikum ganz aus dem Häuschen und dankte ihm für den Abend mit Standing Ovations. Und auch dafür, dass er sich für körperlich und geistig behinderte Kinder einsetzt, denn der Erlös des Verkaufs seiner „Jetlag“-DVD geht zur Gänze an diese Organisation. Und nicht nur deshalb wurde der Verkaufsstand gestürmt, denn es gab noch Autogramme und die bekannten „Rotzpipn“-Shirts.