Kämpferisch Mikl-Leitner auf Wahlkampftour in Gars

Lesezeit: 2 Min ER Eduard Reininger

Beim Start der Wahlkampftour von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in Gars (5.v.l.): Gerhard Lentschig, Heinz Nagl, Franz Göd, Markus Reichenvater, Martin Ziegler, Martin Falk, Paula Uitz, Franz Hametner, Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer und Georg Gilli (v.l.). Foto: Eduard Reininger

D ie Tour durch alle 20 Bezirke Niederösterreichs für die Landtagswahl startete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am 10. Jänner mit dem Kandidatenteam für die Landtagswahl in Gars. Stimmung für den Auftritt der Landeshauptfrau machte in gewohnter Manier ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Herbert Gschweidl. Natürlich war der VP-Spitzenkandidat des Bezirks Franz Linsbauer am Rathausplatz vertreten.