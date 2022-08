Neue Tracht für Drosendorfer Gesangsverein

Die Wahl fiel dabei auf den in der Region traditionellen Kalmuck-Janker. Den ersten Auftritt zelebriert der Chor mit einem kleinen Sommerkonzert am Samstag, den 27. August um 19 Uhr im Pfarrstadl in der Drosendorfer Altstadt. Der Eintritt zu diesem Event ist frei.

