Wallfahrt zog viele Gäste zu Fronsburger Bründl

Bei „Kaiserwetter“ bestens besucht war am vergangenen Sonntag die 61. Kameradschaftswallfahrt zum Fronsburger Bründl, wo sich an die 100 Mitglieder aus zwölf Stadt- bzw. Ortsverbänden des Österreichischen Kameradschaftsbundes und weitere 300 Gäste zum Gedenkgottesdienst bei der 250 Jahre alten Bründlkapelle und beim folgendem Konzert der Waldviertler Grenzlandkapelle Hardegg auf der Festwiese trafen. „Frieden in Freiheit , das Motto des ÖKB, ist in dieser Zeit des Krieges in der Ukraine von wachsender Wichtigkeit sowohl in unseren privaten Beziehungen als auch auf der ganzen Welt“, betonte der Bischofsvikar der Diözese Patrick Schröder, der gemeinsam mit Dechant Dominicus Hofer und Pfarrer Stanislaw Milczanowsky die Messe zelebrierte. Musikalisch umrahmt wurde sie vom neu gegründeten Fronsburger Chor.

Kameradschaftsbund-Obmann Franz Mayer, der allen örtlichen Helfern dankte, konnte zu diesem traditionellen Treffen als Ehrengäste Vizebürgermeisterin Elisabeth Hirsch und die früheren Bürgermeister von Weitersfeld und Hardegg Werner Neubert und Norbert Kellner sowie eine Reihe von Bezirks- und Landesfunktionären, wie ÖKB-Vizepräsident Johann Müller begrüßen, der an die Kameraden appellierte, Unrecht rechtzeitig zu erkennen und die Würde des Nächsten nicht zu verletzen.