Kampf den Algen Mähboot pflügt durch den Kamp

Nach dem Abmähen, eigentlich Ausreißen, der Algen werden diese auf einem "Floß" zwischengelagert, mit einem Kran auf einen Lkw verfrachtet und zum Trocknen zur Biogasanlage gebracht. Foto: Rupert Kornell

E s ist nicht das erste Mal, dass man seitens der Gemeinde den Algen den Kampf ansagt, aber noch nie war das an einem der kühlsten Tage dieses Sommers, am 26. Juli, und am darauffolgenden, etwas wärmeren Tag, der Fall.

Ein Mähboot einer Wiener Firma, die schon seit Jahren in Gars tätig ist und so auch heuer wieder, war am Kamp im Einsatz, um zwischen der Wehr beim Erlebnisbad und der Babenberger-Brücke die Algen, genauer gesagt die „elodea canadensis“, die „Kanadische Wasserpest“ zumindest zum größten Teil zu entfernen. Bürgermeister Martin Falk (rechts) und Umweltgemeinderat Josef Wiesinger (links) beobachten, wie David Kranzler die Algen auf einen Lkw verlädt. Foto: Rupert Kornell Warum so spät, wo doch die tropisch-heißen Tage - vermutlich - schon vorbei sind? „Dafür gibt es vor allem zwei Gründe“, antwortet Umweltgemeinderat Josef Wiesinger, der die zweitägige Aktion leitet. „Zum einen eine größere Durchflussmenge des Kampwassers, zum anderen die Tatsache, dass das Mähboot erst jetzt verfügbar war.“ Und auf später verschieben konnte man den Boot-Einsatz auch nicht, weil ab August gewisse Fische laichen und daher besonderer Schutz geboten ist. Als Positivum streicht er hervor, dass diesmal viel weniger Algen aus dem Kamp zu „fischen“ waren als bisher, weil diese durch den kühlen Mai und Juni nicht so viel gewachsen seien. „Trotzdem haben wir die Säuberung durchgeführt“, ergänzt Bürgermeister Martin Falk, „denn dieses Service sind wir den Badegästen, von denen immer mehr den angenehm kühlen Kamp aufsuchen, einfach schuldig.“ Und dafür nimmt man auch wieder mehr als 10.000 Euro in die Hand.