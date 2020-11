Ein rüdes Überholmanöver vor dem Billa-Kreisverkehr in Langenlois, bei dem eine Motorradlenkerin (39) auf die Gegenfahrbahn abgedrängt wurde, brachte das Blut eines nachfahrenden Motorradfahrers (61) aus Horn in Wallung. Er fühlte sich bemüßigt, den Verkehrsrowdy zur Rede zu stellen: Als der Wagenlenker, ein 33-jähriger Kamptaler, vor der Kreisverkehrseinfahrt stoppte, stellte er sich mit dem Motorrad vor das Fahrzeug, stieg ab und eilte zu dem Fahrer.

„Ich wusste nicht, was das soll und drehte das Fenster runter, da hat er mir schon zwei Faustschläge auf die Nase gegeben“, schilderte der Kamptaler vor Gericht. Da er im Wagen Frau und Kind sitzen hatte und diese in Gefahr sah, habe er zur Einschüchterung zum Messer gegriffen, um den Aggressor in Schach halten zu können, beteuerte er vor Gericht eine Notwehrsituation. Er sei zwar mit dem Messer in der Hand ausgestiegen und auf den Gegner zugegangen, aber ohne die Klinge auf diesen zu richten, beteuerte er.

Der 61-Jährige fackelte nicht lange, als er das Messer sah. Er wollte dem Fahrer dann ebenfalls aus Notwehr einen weiteren „Wischer“ versetzt haben. Eine geprellte Nase und ein geprellter Kopf waren die Folgen.

Die Richterin verhängte über beide Beschuldigte teilbedingte Geldstrafen: Der selbst ernannte Sheriff muss wegen Körperverletzung 240 (240 Euro bedingt) und der Autofahrer 600 (1.200 Euro bedingt) wegen gefährlicher Drohung zahlen.