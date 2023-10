Keine Haltestellen mehr in Buchberg und Stallegg?

Ein eher unscheinbarer Tagesordnungspunkt bei der letzten Gemeinderatssitzung „Auflassung der ÖBB-Haltestallen Buchberg am Kamp und Stallegg - Bürgerinitiativen“, der aber einige Brisanz birgt. Bürgermeister Martin Falk hatte dort erklärt, dass „anscheinend eine Stilllegung der beiden Haltestellen an der Kamptalbahn geplant ist, wogegen sich da wie dort Bürgerinitiativen gebildet haben“. Mit diesen sei vereinbart worden, den Bund, das Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die politischen Parteien und natürlich die ÖBB von der Wichtigkeit der Haltestellen zu überzeugen. Ein erster diesbezüglicher Brief an die Landeshauptfrau werde demnächst geschrieben, „aber damit wird es nicht getan sein“, gesteht Falk ein.

Dass sich der Gemeinderat einstimmig für Buchberg einsetzt, liegt auf der Hand, ist es doch eine Garser Katastralgemeinde. Stallegg gehört zwar zur Gemeinde Rosenburg-Mold, liegt aber nahe bei der Garser Katastrale Kamegg und deren Ortsvorsteher Anton Mück wehrt sich entschieden gegen die Schließung: „Etwa die Hälfte der Bewohner unseres Ortes steigen in Stallegg ein und aus, weil diese Haltestelle näher liegt als die in Kamegg. Außerdem ist in der Nähe ein größeres Siedlungsgebiet vorgesehen, und das wird größere Frequenz bringen.“ Der Haken bei der Sache: Der Gemeinderat Rosenburg-Mold hat bereits einer Schließung von Stallegg zugestimmt. Die Gründe liegen für Bürgermeister Wolfgang Schmöger auf der Hand: „Zu wenig Frequenz, und außerdem müssten bei den zwei Bahnübergängen, von denen einer noch ungünstig nach einer Kurve liegt, Schranken errichtet werden, die von uns bezahlt werden müssten.“

In Buchberg hat der nunmehr ständig im Schloss wohnhafte Kunsthistoriker Dieter Bogner die Initiative ergriffen und eine „Aktionsgemeinschaft ÖBB-Haltestelle“ ins Leben gerufen. Warum er für die Beibehaltung des status quo ist? „Der Ort vollzieht einen demografischen Wandel, er wird jünger, ist ein aufstrebender Ort nicht zuletzt wegen kleiner, aktiver Wirtschaftstreibender“.

Und was sagt die ÖBB dazu? „Die schon bisher äußerst gering frequentierten Haltestellen Buchberg und Stallegg werden im Dezember 2024 aufgelassen“, teilt Presseprecher Christopher Seif auf Anfrage der NÖN Horn mit. „So können wir für jene Fahrgäste, die alle anderen Haltestellen entlang der Kamptalbahn nutzen, die Voraussetzungen für ein insgesamt besseres Fahrplanangebot schaffen. Zum Beispiel wird die Fahrzeit zwischen Horn und St. Pölten nach der Modernisierung der Kamptalbahn um bis zu 13 Minuten kürzer sein.“

Bis zur Doch- oder Nicht-Schließung von der Haltestellen der Kamptalbahn, die eben saniert und auf den neuesten Stand gebracht wird, in Buchberg und Stallegg wird also noch einiges Wasser den Kamp hinunterrinnen ...