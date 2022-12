SPÖ Horn: Frauen bei der Wahl im Vormarsch

Werbung

Er sei stolz, die jüngste Kandidatenliste der SPÖ in den letzten 20 Jahren im Bezirk präsentieren zu dürfen, meinte Bezirksvorsitzender, Landtagsabgeordneter und Spitzenkandidat Josef Wiesinger bei der Vorstellung der 15 Kandidaten. Und mit einem Schmunzeln: „Und die schönste, denn es sind neun Frauen und sechs Männer mit einem Durchschnittsalter von 41,4 Jahren. Ich bin als Jahrgang 1961 der Älteste…“

Die Kandidaten würden, so Wiesinger, die Bezirksstruktur gut abbilden was die Herkunft aus allen Teilen der Region, die Alters- oder die Berufsgruppen betrifft. Bei der Vorstellung hob er unter anderem den Jugendkandidaten Bernhard Willinger aus Altenburg, Gabriele Weber aus Japons („Eine Landwirtin als Kandidatin findet man nicht so oft in der SPÖ.“) oder seine Stellvertreterin und Listenzweite Tamara Klampfer aus der Gemeinde Meiseldorf hervor.

Weil es in NÖ für 20 Bezirke derzeit nur 13 Mandate gebe, setze er verstärkt auf Vorzugsstimmen, nicht um sich in den Mittelpunkt zu spielen, sondern um die Kräfte im Bezirk zu bündeln und sich im Land durchzusetzen.

„Wir wollen dazu beitragen, dass Niederösterreich demokratischer wird, wollen unser Land moderner machen“, gab er als Wahlziel vor. Dafür müsse man die Absolute der ÖVP brechen, um die Vorhaben umsetzen zu können.

Schwerpunkte: Teuerung, Kinderbetreuung, Pflege

Schwerpunkte des Wahlkampfes, der im Jänner startet, sind Teuerung („Wir brauchen eine langfristige Erleichterung.“), die Kinderbetreuung („Ganzjährig, ganztägig und gratis ist unsere Devise“.), Pflege („Wir haben 17 Punkte zur Verbesserung der Situation ausgearbeitet, die sich mit geringem Mehraufwand umsetzen lassen.“) und Wohnen („Eine Zinsstützung bei der Wohnbeihilfe ist für junge Familien nötig.“)

Für den Bezirk gab Wiesinger ein Versprechen ab: „Wenn die ÖVP-Absolute fällt, kommt die verschränkte Ganztagsschule. Der Bezirk Horn soll ein Pilotprojekt sein.“ Beim Thema öffentlicher Verkehr plädiert er für eine Anbindung an den urbanen Raum, gleichgültig ob mit Bus oder Bahn. Das Ziel sei, schneller und bequemer von A nach B zu kommen. Und die SPÖ setze sich für eine Betreuung älterer Menschen in den Gemeinden außerhalb der Seniorenheime ein, für die es ohnehin zu wenig Platz und Pflegekräfte gibt. „Und das Land soll wie im Burgenland pflegende Angehörige anstellen!“

