Fastenaktion für Eggenburger

Das Team des K-Hauses Eggenburg setzt ein Zeichen der Solidarität in der Fastenzeit: „Von Eggenburg für Eggenburg“ heißt das karitative Projekt. Sowohl Hygieneartikel wie Duschgel, Deo und WC-Papier, als auch Trockenware in Form von Kaffee, Nudeln, Reis, Dosen und Schreibwaren werden im K-Haus gesammelt. Anschließend werden die Waren nach Ostern an armutsgefährdete Familien und Einzelpersonen abgegeben. Das Team des K-Haus wünscht sich, dass viele im Bezirk mitmachen: „Nur, wenn viele aus der Gemeinde eine Sachspende abgeben, können wir einen dringend benötigten Beitrag zur Lebensqualität der finanzschwachen Familien leisten.“

Das Projekt wird von den Unternehmen, Schulen, Kindergärten und Vereinen der Stadt unterstützt. Sachspenden werden von 2. März bis 14. April, Montag bis Freitag von 9-12 Uhr, im K-Haus entgegengenommen. Das K-Haus Eggenburg ist ein von der Diözese St. Pölten geführtes Jugendzentrum und Gästehaus. Es will die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in der Gemeinde, sowie die Entwicklung der Jugendlichen fördern.

