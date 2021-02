Alle jene, die sich wie jedes Mal auf den Faschingsumzug in Horn gefreut haben, muss Martin Seidl, Obmann des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereines und Hauptorganisator dieser Veranstaltung, auf nächstes Jahr vertrösten: „Zum einen macht uns natürlich Corona einen Strich durch die Rechnung, zum anderen steht sie ohnehin erst 2022 auf dem Programm. Nachdem der Umzug im vergangenen Jahr, gerade noch vor dem ersten Lockdown, durchgeführt werden konnte und wir ja seit einiger Zeit einen Zwei-Jahres-Rhythmus eingeführt haben, hätte es den Umzug heuer ohnehin nicht gegeben.“

Und weil es nichts zu organisieren gab, hat er Zeit gefunden, um – auch als Kultur-Stadtrat – in der Geschichte des Horner Faschings zu blättern. Da kam ihm ein Plakat, das Museums-Mitarbeiter Hans-Peter Trimmel entdeckt hat, gerade recht. „Dieser sensationelle Fund stellt das wahrscheinlich älteste Plakat einer Horner Veranstaltung dar und wurde von ihm aus den Bauernkästen der Höbarth-Sammlung hervorgeholt“, weiß Museumsdirektor Anton Mück. Es kündigt eine „Carnevals-Belustigung für das Jahr 1839 im Braun‘schen Saale und dem Kaffee-Hause zu Horn“ an. Zur historischen Einordnung sei angefügt, dass 1827 der große Stadtbrand war, der das Zentrum betroffen hat, und Horn erst 1849 zum Verwaltungszentrum mit Bezirkshauptmannschaft wurde.

Horns Bevölkerung wird um Mitarbeit ersucht

„Allerdings gibt es wenige Informationen über diesen Ort und diese Zeit, weshalb wir die Bevölkerung um Mitarbeit ersuchen“, so Seidl und Mück. „Wer hat Informationen oder Schriftstücke zu Namen oder Orten des Plakats?“ Eine Vermutung besteht, dass dieser Saal in der jetzigen Weinbar Thurnhof gewesen sein könnte.

Mehr ist natürlich über die jüngste Geschichte des Horner Faschings bekannt. Das Gschnas des Gesang- und Musikvereins Horn zählte da ebenso dazu wie etwa das ÖKB-Kränzchen oder die Unterhaltungen des Seniorenbundes. Und natürlich die vielen Bälle etwa der Schulen oder von ÖVP und SPÖ.

Unvergessen sind neben den Faschingsumzügen – der erste fand dank Horst Langstadlinger und Alfred Stein 1994 mit 21 Gruppen und zwei Musikkapellen statt, in den Anfängen noch mit Faschingsgilde und Mädchengarde (Seidl: „Die Kostüme sind noch immer vorhanden!“) – auch der „Sturm auf das Rathaus“. Dabei übergab der jeweilige Bürgermeister am 11. 11. um 11.11 Uhr den Schlüssel der Stadt (un)freiwillig an die Narren. Und natürlich die „Narrengala“ im Vereinshaus mit vielen Musikbeiträgen und heiteren Betrachtungen des Lebens in der Stadt und darüber hinaus.

Die Zeit der Narrengala ist aber schon vor rund einem Jahrzehnt abgelaufen, neue Protagonisten haben sich nicht mehr gefunden. Aber vielleicht tauchen sie wieder auf, wenn das Virus abgetaucht ist …