Konzert der BigBandFormationHorn endgültig abgesagt

„War schon im Jubiläumsjahr 2020 durch die beginnende Pandemie bereits im Sommer an eine Veranstaltung im November gar nicht zu denken, ging man im Jahr 2021 doch mit großer Zuversicht und Hoffnung ans Werk“, so Gatterwe. Dann aber hätten die steigenden Infektionszahlen und die damit verbundenen neuen Einschränkungen alle Bemühungen zu einer Durchführung wieder zunichte gemacht.

Also kam es zu einer Verschiebung in der Hoffnung, dass das Konzert nun im Mai 2022 nachgeholt werden könnte. Leider sei aber pünktlich zu Probenbeginn im März wieder alles anders gekommen: Neue Verschärfungen der Verhaltensregeln und eine überraschende Erkrankungswelle in den eigenen Reihen (Gatterwe: „Die Probenarbeit und die Vorbereitungen sind somit wieder unterbrochen und derzeit nicht problemlos durchführbar!“) bedingen aber nun eine weitere – und endgültige – Absage des Konzertes.

"Bedauern fatale Entwicklung"

„Die Orchesterleitung bedauert diese fatale Entwicklung zutiefst und ersucht alle Fans, Anhänger und Besucher, die bereits im Besitz von Eintrittskarten sind, diese in den nächsten Tagen in der Sparkasse zu retournieren. Der bezahlte Eintrittspreis wird selbstverständlich zurückerstattet“, verspricht Gatterwe, der wie seine Musikerkollegen zuversichtlich ist, dass es „selbstverständlich zum gewohnten Termin Ende November“ ein neues Projekt geben wird.

