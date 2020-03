Mit vollem Elan fand im Vereinsgasthaus Eisenhauer die Jahreshauptversammlung des ÖKB Fuglau/Umgebung statt.

Dabei dankte Obmann Kurt Stefal seinen Mitgliedern für ihren großen Einsatz bei den Vereinsveranstaltungen und Ausrückungen. Mit 242 Mitgliedern – davon 48 Frauen – zählt der Ortsverband zu einem der größten Ortsverbände im Bezirk. Laut Schriftführer Ernest Stöger war Jahr 2019 von Kameradschaftspflege, gelebter Tradition und der Werbung neuer Mitgliedern geprägt. „In den vergangenen sechs Jahren wurden 55 Mitglieder für den ÖKB Fuglau/Umgebung geworben“, stellte Stöger zufrieden fest.

Auch Kassier Franz Dolezal legte eine Erfolgsbilanz vor: Im Kassenbuch scheint ein Plus von 2.746 Euro auf. Und das, obwohl sich der ÖKB Fuglau zuletzt mit 8.000 Euro an den Renovierungskosten der Kriegerdenkmäler in den Gemeinden beteiligt und in Not geratene Kameraden unterstützt hat, wie Dolezal erklärte.

Die Bürgermeister Bürgermeister Gernot Hainzl (Röhrenbach), Günther Kröpfl (Pölla) und Josef Gundinger (St. Bernhard-Frauenhofen) gratulierten der Führungsriege zu ihren Aktivitäten sowie zur Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen, während ÖKB-Vizepräsident Johann Müller über die Ziele und Aufgaben des ÖKB referierte.

Im Anschluss wurden einige Ehrungen überreicht.