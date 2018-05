„Die Lizenzgebühren sind einfach zu hoch, Sponsoren haben abgesagt, was bei gut 15.000 Euro Anfangskosten natürlich ins Gewicht fällt, es war einfach nicht mehr machbar“, begründet Gastronom Thomas „Jimmy“ Barta, warum es bei der diesjährigen Fußball-WM in Russland kein „Public Viewing“ in der Arena gibt.

Seit dem Jahr 2006 hat Thomas „Jimmy“ Barta immer dafür gesorgt, dass Fußballfans in der Arena die Spiele der Fußball-EM und -WM verfolgen können. Heuer bleibt das Eingangstor allerdings geschlossen, die Großleinwand leider finster. Barta: „Aber in zwei Jahren kann es schon wieder anders sein …“. | Rupert Kornell

Als wichtige Gründe bezeichnet Barta auch die ungünstigen Beginnzeiten der Matches mit 12 und 15 Uhr, sein Engagement im „Campus Horn“, dem ehemaligen Canisiusheim, wo er die Küche übernimmt, und die gute Auftragslage beim Catering.

„Ich habe trotz Zusage der Gemeinde, mich zu unterstützen, für eine weitere Aufgabe einfach keine Zeit. Und außerdem möchte ich endlich einmal ein Fußballmatch mit meinen Kindern im TV genießen.“

„Wir nehmen diese Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis, Bartas Gründe sind zu akzeptieren“, tut es Sport-Stadtrat Gerhard Lentschig „auch persönlich“ leid um die Absage. Die Stadt hätte den Rahmen, sprich die Arena wieder gern zur Verfügung gestellt. „Aber vielleicht klappts beim nächsten Mal.“