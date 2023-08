Laut Polizei trug sich der Vorfall in der Nacht auf Mittwoch gegen 1.43 Uhr zu. Die unbekannten Täter wollten eine Eisentür aufzwängen, um so in den Silobereich des Lagerhauses zu gelangen. Dies misslang aber, daher schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und versuchten in den versperrten Spritzmittelraum zu gelangen. Da dieser Bereich alarmgesichert ist, wurde die akustische Alarmanlage ausgelöst und die Täter flüchteten ohne Diebesgut.