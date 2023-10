Drosendorf: Young Scientists erkunden Schladming

Die ersten Klassen und die Young Scientists Gruppe der Mittelschule Drosendorf besuchten die Sonderausstellung „Den Tätern auf der Spür!" im Mitmachmuseum Welios in Wels. Die Jugendlichen durften nicht nur in die Rolle des Polizisten schlüpfen und den Täter überführen.Sie erforschten auch unterschiedlichste Themenbereiche, z.B. „Besitze ich genügend Kraft, um einen Stabmixer per Hand betreiben zu können?“oder „CO² sparen, indem man gemeinsam kocht“.

In Schladming ging es für die Young Scientists am nächsten Tag in die Ramsau, wo sie mit dem Geschäftsführer des Leistungszentrums eine Sportlerin bei einer Trainingseinheit begleiten und die Sprungschanzen besuchen durften. Auch in die Rolle eines Nordischen Kombinierers konnten die Kinder schlüpfen, indem ihnen gezeigt wurde, wie man einen Laserbiathlon absolviert. Den Abschluss bildete eine Wanderung am Rittisberg (bis zum Gipfelkreuz) mit anschließender Sommerrodelbahnfahrt.

Für die erste Klasse ging es ab ins "Hoppsiland" auf der Planai, wo man mit diversen Kennlernspielen die Gemeinschaft gefördert hat. Bei einem Stopp im Nationalpark Gesäuse, besuchten die Young Scientists den Workshop "ökologischer Fussabdruck" und die ersten Klassen den Workshop "Wasser". Begleitet wurden die 40 Schüler von Daniela Buchsteiner, Julia Kurzreiter, Martina Grill, Florian Vogler und Livia Chlpek.